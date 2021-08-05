Вшанування жертв вибуху в Бейруті закінчилося сутичками: відео
Джерело:Al Jazeera
У ліванській столиці Бейруті 4 серпня вшанували жертв вибуху в місцевому порту, який зруйнував частину міста у 2020 році. Вшанування жертв закінчилося сутичками з поліцією.
Жахлива трагедія трапилася в Бейруті 4 серпня 2020 року. Тоді внаслідок вибуху загинули 214 людей.
Цікаво Місяць після вибуху: у Бейруті під завалами зафіксували серцебиття
Вшанування жертв трагедії
Всього в ліванській столиці зібралися тисячі людей. Вони пройшлися маршем від Площі загиблих до місцевого порту, де власне й прогримів вибух.
Учасники акції поклали квіти до меморіалу на честь загиблих. Всього 214 штук – рівно стільки ж, скільки людей загинули через вибух.
Приєдналися до пам'ятних заходів й іноземні дипломати. Члени іноземних дипломатичних місій вшанували жертв хвилиною мовчання. Серед дипломатів і посол України в Лівані Ігор Осташ.
Україна завжди підтримуватиме Ліван, з яким ми тісно пов‘язані історією, міцними родинними зв'язками. We are Beirut!
– написав український дипломат.
Сутички під час вшанування пам'яті жертв
Втім, навіть під час пам'ятних заходів не обійшлося без сутичок. Частка розлючених демонстрантів влаштували заворушення з поліцією.
Протестувальники, які вимагали розслідування трагедії, спробували взяти штурмом будівлю парламенту Лівану. Тоді й виникли сутички з правоохоронцями.
У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ, водомети, а також кийки. Відомо, що 6 людей доставили до лікарні, а ще з десятку представники Червоного Хреста надали допомогу на місці.
Вибух у порту Бейрута: коротко
- Жахлива трагедія, яка зруйнувала велику частину ліванської столиці, трапилася 4 серпня 2020 року.
- Тоді внаслідок вибуху в бейрутському порту загинули 214 людей, а ще понад 6 тисяч – постраждали.
- Руйнівна сила від вибуху була настільки потужною, що понад 300 тисяч людей втратили власні домівки.
- Згодом з'ясувалося, що серед жертв вибуху був і громадянин України – 32-річний Вільям Азар. Крім того, 56 українців постраждали.