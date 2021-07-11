На основі правди, – Дуда в річницю Волинської трагедії закликав до добрих відносин з Україною

У Польщі 11 липня на державному рівні відзначають пам'ять жертв Волинської трагедії. Анджей Дуда звернувся до поляків з традиційним посланням.

Відносини на основі правди

Президент Польщі закликав будувати добрі стосунки з українцями. Однак він зазначив, що це має відбуватися "на основі правди та сучасних прагнень".

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Дуда наголосив, що Польща пам'ятає все, що відбулося із "загиблими дочками й синами", щоб вчитися з історії на майбутнє.

Пам'ять про страждання та смерть наших земляків також зобов'язує нас будувати добрі стосунки з українською нацією та державою – на основі правди, спільного досвіду та сучасних прагнень,

– наголосив політик.

Він додав: "Я переконаний, що так ми виконаємо волю наших мучеників, які загинули лише тому, що були поляками".

Що відомо про Волинську трагедію Це українсько-польське протистояння під час Другої світової війни між Українською Повстанською Армією та Армією Крайовою. Воно супроводжувалося етнічними чистками та масовими вбивствами мирного населення з обох боків.



За різними оцінками, впродовж 1943 – 1944 років понад 40 тисяч мирних людей загинули.



Польща розглядає подію як агресію українських націоналістів проти польського мирного населення, а Україна – як відповідь на звірства польських військових.



Джерело: Це українсько-польське протистояння під час Другої світової війни між Українською Повстанською Армією та Армією Крайовою. Воно супроводжувалося етнічними чистками та масовими вбивствами мирного населення з обох боків.За різними оцінками, впродовж 1943 – 1944 років понад 40 тисяч мирних людей загинули.Польща розглядає подію як агресію українських націоналістів проти польського мирного населення, а Україна – як відповідь на звірства польських військових.Джерело: Вікіпедія

З 2017 року у Польщі відзначають "Національний день пам'яті жертв геноциду, скоєного українськими націоналістами". Проте в Україні не згодні із таким трактування подій того часу.