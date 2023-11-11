Майже 40 дронів і ракет по Україні, балістика проти Києва, – Зеленський про помсту Росії

Володимир Зеленський у річницю визволення Херсона від російських загарбників сказав, що цей день формує українську впевненість, що ми можемо. Президент зазначив, що незалежність, яка переходить від покоління до покоління, здобувається в боях.

За словами президента, незалежність гартує дух, коли чує вдячність звільнених від ворога людей. Натомість Росія увесь цей рік мститься за свободу Херсона та інших наших визволених міст, пише 24 Канал.

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Росія мстить за визволення Херсона

Обстріли щодня. Бомби, артилерія, ракети. Лише від учорашнього вечора до сьогоднішнього ранку (мовиться про 10 – 11 листопада – 24 Канал) майже сорок дронів і ракет… Балістика проти Києва, дрони й ракети проти Одещини, Харківщини. Свідомі знущання від ворога. Щодня. Але жодного дня нашого відчаю,

– заявив президент

Володимир Зеленський запевнив, що ніхто з нас не має легковажити тим, що за ворог проти нас. Адже наша країна знає, що окупанти не слабкі, а ненажерливі, проте ми вміємо їх долати.

"Як і торік, Росія прагне знищити нашу країну, наше життя. Як і торік, ми маємо знищувати окупанта. Україна це робить. І сьогодні, дорогі українці, українки, будь ласка, подякуйте тим, хто свою силу й своє життя поставив на захист України та українців, хто воює зараз, хто на бойових постах зараз, хто тренується, щоб поповнити бойові бригади, хто працює зараз, щоб у наших воїнів були снаряди й зброя, броня та авіація, ППО і РЕБ. Щоб ми могли давати захист українцям і щоб Україна могла повертати свободу своїй землі", – сказав президент.

Український лідер подякував усім, хто зараз у Херсоні працює для захисту наших людей, хто б'ється на лівобережжі Херсонщини заради України, хто боронить українське життя.

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