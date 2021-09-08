У річницю терактів 11 вересня Трамп коментуватиме бокс
Джерело:Sky News
Дональд Трамп коментуватиме бій між колишнім чемпіоном UFC у напівважкій вазі Вітором Белфортом і ексчемпіоном світу у двох дивізіонах Евандером Холіфілдом. Робитиме це 45-й президент США у річницю терактів 11 вересня.
Разом з попереднім главою Сполучених Штатів коментувати поєдинок буде його син Дональд Трамп-молодший.
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Трамп 11 вересня коментуватиме бокс
Я люблю хороших бійців і прекрасні бої. З нетерпінням чекаю суботнього вечора (11 вересня – 24 канал), щоб побачити боксерів і поділитися своїми думками в рінгсайді. Ви не захочете пропустити цю особливу подію,
– заявив Трамп.
Коментуватиме він бій між ексчемпіоном UFC у напівважкій вазі Вітором Белфортом і ексчемпіоном світу у двох дивізіонах Евандером Холіфілдом. Поєдинок відбудеться 11 вересня в Голлівуді на арені Seminole Hard Rock Hotel & Casino.
Річниця терактів 11 вересня: що відомо
- У Сполучених Штатах 11 вересня вшановуватимуть пам'ять загиблих внаслідок наймасштабнішого теракту в історії людства, який сколихнув країну 20 років тому. Тоді загинули 2 977 людей.
- Джо Байден підписав указ, який передбачає розсекречення деяких документів, пов'язаних із трагедією.
- У 2001 році терористи захопили літаки рейсу 11 American Airlines і рейсу 175 авіакомпанії United Airlines, а тоді спрямували їх у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, вони обвалилися. Третій літак викрадачі направили в будівлю Пентагону. А пасажири й команда четвертого авіалайнера, дізнавшись про інші теракти, атакували викрадачів і довели літак до катастрофи у безлюдному полі.
- За атаки відповідальна Аль-Каїда. Виконавцями були 19 людей, з них 15 – піддані Саудівської Аравії.