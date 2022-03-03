"Рідкісний трофей": на Сумщині окупанти залишили броньовану "амфібію"

На Сумщині наші військові знищили російських окупантів. Після них залишилася лише броньована "амфібія".

Автомобіль створений спеціально для десантних операцій. Тепер російські терористи ним вже не скористаються.

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Сумщина. Рідкісний трофей. Окупанти покинули броньовану амфібію, створену спеціально для десантних операцій. Екіпаж вирушив у потойбічну подорож,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, за даними Генштабу ЗСУ, окупанти не просуваються у містах України. Збройні сили України контратакують противника. Через те, що рашисти не можуть протистояти нашим захисникам, вони цинічно випускають ракети по житлових районах.

Що таке "амфібія" Це машина, яка спроможна пересуватись і суходолом, і водою, і під водою. "Амфібії" бувають різні: танки, бронетранспортери, автомобілі, трактори та літаки. Наземні "амфібії" використовуються переважно у військовій справі як десантно-переправні засоби і для розвідки.

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