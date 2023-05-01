Впізнав сина та дружину по одягу: рідні розповіли про загиблих в Умані
Джерело:Obozrevatel
Російська ракета, влучивши в будинок в Умані, забрала життя 23 мирних людей, шестеро з яких – діти. Рідні пригадали, якими були жертви трагедії.
Внаслідок ракетного удару загинула 8-річна Уляна Тройчук. Крім неї, помер її тато та мачуха, а також бабуся
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Приїхала до батька
Батьки Уляни розлучилися, мама живе у селі, а батько – у цій багатоповерхівці. Тітка загиблої дівчинки розповіла. що Уляна часто була у батька вдома, оскільки ходила до школи поряд.
Зазвичай її забирала мама, однак тієї ночі вона залишилась в тата. Ще 27 квітня родина мала їхати в село. Тієї ночі затримались. Сподівались поїхати вранці, однак цього не сталось.
8-річна Уляна / Фото з місцевих пабліків
Поховали дівчинку в Аполянці, де живуть її бабуся та дідусь. Вони з самого ранку приїхали до Умані. Дізнавшись про трагедію, сподівались, що їхня онука жива.
Знайомі пригадують, що дівчинка була дуже скромною та милою. Її загиблий тато, Роман Тройчук, раніше був військовим, рік служив в АТО добровольцем. Потім повернувся до цивільного життя.
Загинула мама з сином
Майже останніми з-під завалів дістали тіла 28-річної Олени Одайської та її маленького синочка Вані, якому було лише 1 рік та 5 місяців. Чоловік Одайської тієї ночі поїхав до Миколаєва, він відвозив зерно.
Загибла Олена з сином / Фото з місцевих пабліків
Він саме повертався назад, коли все це сталося. Приїхав, побачив увесь цей жах. Олену та Ваню дістали пізніше...Рома впізнав своїх по залишках одягу,
– розповідає хрещений загиблої молодої мами Іван.
Олену із сином поховали в рідному селі Городецьке Паланської громади Черкаської області, поряд із могилою батька жінки, який помер у січні 2021 року.