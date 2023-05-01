Впізнав сина та дружину по одягу: рідні розповіли про загиблих в Умані

Російська ракета, влучивши в будинок в Умані, забрала життя 23 мирних людей, шестеро з яких – діти. Рідні пригадали, якими були жертви трагедії.

Внаслідок ракетного удару загинула 8-річна Уляна Тройчук. Крім неї, помер її тато та мачуха, а також бабуся

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Приїхала до батька

Батьки Уляни розлучилися, мама живе у селі, а батько – у цій багатоповерхівці. Тітка загиблої дівчинки розповіла. що Уляна часто була у батька вдома, оскільки ходила до школи поряд.

Зазвичай її забирала мама, однак тієї ночі вона залишилась в тата. Ще 27 квітня родина мала їхати в село. Тієї ночі затримались. Сподівались поїхати вранці, однак цього не сталось.



8-річна Уляна / Фото з місцевих пабліків

Поховали дівчинку в Аполянці, де живуть її бабуся та дідусь. Вони з самого ранку приїхали до Умані. Дізнавшись про трагедію, сподівались, що їхня онука жива.

Бабуся з дідусем дізнались про смерть онуки

Знайомі пригадують, що дівчинка була дуже скромною та милою. Її загиблий тато, Роман Тройчук, раніше був військовим, рік служив в АТО добровольцем. Потім повернувся до цивільного життя.

Загинула мама з сином

Майже останніми з-під завалів дістали тіла 28-річної Олени Одайської та її маленького синочка Вані, якому було лише 1 рік та 5 місяців. Чоловік Одайської тієї ночі поїхав до Миколаєва, він відвозив зерно.



Загибла Олена з сином / Фото з місцевих пабліків

Він саме повертався назад, коли все це сталося. Приїхав, побачив увесь цей жах. Олену та Ваню дістали пізніше...Рома впізнав своїх по залишках одягу,

– розповідає хрещений загиблої молодої мами Іван.

Олену із сином поховали в рідному селі Городецьке Паланської громади Черкаської області, поряд із могилою батька жінки, який помер у січні 2021 року.

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Олена з чоловіком / Фото з місцевих пабліків