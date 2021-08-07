Рідні жертв теракту 11 вересня звернулися до Байдена: просять розсекретити документи

Сім'ї жертв теракту 11 вересня перед 20 роковинами з дня трагедії звернулися до Джо Байдена. Люди підписали лист з вимогою, аби американський президент не відвідував заходів вшанування пам'яті загиблих, якщо не розсекретить документів про обставини теракту.

Відповідний лист підписали 1 800 людей. Рідних жертв просять відкрили секретні дані, адже вважають, що до цієї катастрофи причетні чиновники з Саудівської Аравії.

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До Байдена звернулися сім'ї жертв теракту 11 вересня

Якщо Байден не погодиться розсекретити інформацію про теракт, який трапився ще 20 років тому, то, на думку адресантів, він не матиме права відвідати меморіальні заходи. Вони відбудуться 11 вересня в Нью-Йорку, Вірджинії та Пенсильванії – у місцях, де сталися атаки.

Ми не можемо, чесно і шануючи загиблих, хворих і поранених, вітати президента на наших священних землях, поки він не виконає своє зобов'язання,

– йдеться у листі.

Рідні загиблих вважають, що інформацію про теракт не розголошували протягом багатьох років через сприяння цьому численних адміністрацій, Мін'юсту та ФБР. Попередні глави США – Дональд Трамп, Барак Обама та Джордж Буш – не розсекретили документи, аргументуючи це занепокоєнням щодо національної безпеки.

"20 років по тому просто немає причин зберігати цю інформацію в секреті", – наголосили сім'ї жертв. Вони підсумували, що якщо президент Байден відмовиться від своїх зобов'язань, то вони будуть змушені публічно виступити проти участі його адміністрації у церемоніях вшанування 11 вересня.

Теракт 11 вересня у США: коротко

11 вересня 2001 року у США стався наймасштабніший теракт в історії людства, в результаті якого загинули 2 977 людей.

Терористи захопили літаки рейсу 11 American Airlines і рейсу 175 авіакомпанії United Airlines, спрямували обидва лайнери у північну та південну вежі комплексу Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Це призвело до того, що вежі-близнюки обвалилися.

Третій літак викрадачі направили в будівлю Пентагону. Водночас пасажири й команда четвертого авіалайнера атакували викрадачів і довели літак до катастрофи у безлюдному полі.

Відповідальною за атаки є організації Аль-Каїда. Виконавцями були 19 людей, з них 15 – піддані Саудівської Аравії.

Джерело: Вікіпедія