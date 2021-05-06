Коли на твоєму боці правда, її треба вигукувати постійно, – інтерв'ю з Андрієм Антоненком

Шевченківський районний суд міста Києва відпустив обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під домашній арешт. Він перебував у СІЗО з 14 грудня 2019 року. Музикант, відомий як Riffmaster, військовий Сил спеціальних операцій ЗСУ пробув за ґратами 505 днів.

Про перший вечір вдома, підтримку суспільства, тримання під вартою та зміну запобіжного заходу Андрій Антоненко розповів в ексклюзивному інтерв’ю.

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"Це був сюрприз"

Як Вам вдома? Як пройшов Ваш перший вечір?

Ми маємо розуміти, що хоч я і вдома, але все одно я знаходжуся в обмежених умовах і все одно – це арешт. І траєкторія мого польоту закінчується біля вхідних дверей. Але все ж таки це вдома і я цілодобово тепер можу обіймати своїх дітей, дружину, можуть приїжджати друзі. Що було в перший вечір? Діти обліпили й дружина. У таких досі розгублених формах, така різка зміна, але в обіймах родини.

Ви казали, що не очікували, що змінять запобіжний захід. Які були враження?

Це був сюрприз. Скажемо так, просто для людини, яка не має ніякого причетного злочину, завжди є надію, що з кожним засіданням щось зміниться. У цей раз так само було, але коли прокурор не був проти клопотання, заявлених адвокатами, мені спершу здалося, що мені почулося, що він так сказав. Це дійсно був сюрприз. Оскільки справа сфабрикована, суд мав діяти у межах закону, не більше і не менше, а не виносити рішення вже завідома готові та просто виконувати функцію відбування.

"Справжніх злочинців поліція, або не могла знайти, або не хотіла"

Як Ви думаєте, чому після 500 днів за ґратами все ж запобіжний захід змінили на цілодобовий домашній арешт?

Це питання треба розділити на три моменти. Чому я взагалі опинився за ґратами? Чому мене тримали так довго? Чому мене врешті-решт звільнили? Чому я опинився за ґратами – усім відомо. Справжніх злочинців поліція або не могла знайти або не хотіла. Тоді певні люди прийняли рішення побудувати детективну історію і викласти її народу немов істину. На жаль, нам в цій історії була уготована роль акторів. Ми продовжуємо її виконувати й зараз – проти нашої волі.

Чому мене тримали так довго саме під вартою? Перше, що вони зробили, коли мене заарештували й з’ясувався мій ріст – вони його засекретили.

Коли з’ясувався мій зріст і не підходив повністю під описання злочинців, вони мали одразу відпустити та вибачитися, але вони засекретили. Вони мали продовжувати тримати імідж своєї вигаданої історії. У триманні нас тривалий час під вартою і цілодобовим арештом було три причини. Перша і головна причина – створити в суспільстві хибну уяву про винуватість. Не секрет, що більшість людей сприймає рішення про запобіжні заходи, як критерій наявності об'єктивних доказів вини.

Заступник начальника слідства Гунько прямо казав в пропагандистському фільмі, цитую: "На даний час всі докази, які здобуті в ході проведення досудового розслідування стороною захисту не спростовані. Докази, оцінені судом, визнано належними, допустимими та судом в тому числі й оцінені, як докази вини підозрюваних".

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Розумієте, це вкидається з пропагандистського фільму, центральних каналів. А потім міністр внутрішніх справ Арсен Аваков двічі заявив в інтерв'ю телеканалу "1+1" та Гордону, що "тримання мене під вартою означає, що судді та присяжні десь бачать мою вину". Тож очевидно, що після подібних заяв випустити мене вагались. Ще брехня полягала в тому, що присяжні не виносять рішення, такі рішення виносить одноосібно головуючий суддя.

Антоненко вдома / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Є ще дві важливих обставини, чому нас з Юлею тримають під вартою і під арештом. Щоб ми не могли пройти під тими ж відеокамерами і продемонструвати різницю в ході й зрості. Друге – бояться проходження нами поліграфу у незалежних компетентних експертів. Чому мене врешті-решт звільнили? Як я вже казав, хотілося б думати, що це справедливе рішення суду. Але окрім моїх захисників, тут величезну роль зіграла підтримка громадянського суспільства.

"Справи від початку не було. Там розсипатися нічому"

Справа "розсипається"?

Справи від початку не було. Там розсипатися нічому. Окрім британського аналізу ходи там жодного доказу не було представлено. А цей аналіз насправді доказом не є хоча б тому, що не заснований на науці. Сам його автор Бірч каже, що кожний третій висновок хибний. Зараз з кожним засіданням адвокати показують, що всі, так звані, "докази" слідства не доводять, не те що нашої (Антоненко, Кузьменко, Дугар) провини, а взагалі й будь-якої причетності до скоєння цього страшного злочину.

Під стінами Шевченківського суду щотижня збиралися люди на Вашу підтримку. Що для Вас означала ця підтримка та означає?

Ця підтримка давала змогу не падати духом, жити й боротися за справедливість. Я недавно казав, що таку підтримку можна описати, як три слони, які тримають Землю. Це дуже надихало й показувало, що суспільство не вірить в ту брехню, в яку намагалося втягнути людей великі чини Міністерства внутрішніх справ.

"Ця ситуація показала, чого варті людські цінності і для кого"

Коли Ви вийшли із СІЗО, ви процитували цитату з пісні, що Ви "щось собі зрозуміли та щось собі знаєте"? Що Ви мали на увазі?

Це ж моя пісня: "Я лихого не робив і нічого не ховав, тільки дещо зрозумів, тільки дещо з’ясував". Якщо говорити так, то ця ситуація показала, хто справді друг. Показала істинне обличчя багатьох людей, хто в нас є у керівництві, хто за що живе, в кого які цінності, кому що важливе, де дійсно якісь людські цінності, чого вони варті й для кого, а хто заради своїх якихось особистих моментів ладен переступати через когось і йти до якихось своїх цілей.

А до України, як до держави у Вас ставлення якось змінилося?

Я Україну як любив , так і люблю. Тут країна ні до чого, країна – це країна. Це моя Батьківщина, яка дала мені життя, моїй родині, моїм дітям. Інша справа – хто керує цим всім? Це людський фактор.

Фото Аліни Туришин, 24 канал

У СІЗО писали тексти до майбутніх пісень?

Ні, не писав. У мене було пару моментів, я написав кілька таких текстів, можливо, до майбутніх пісень, але дуже важко це там дається. В тих умовах не дуже виходило концентруватися.

А які там умови?

В ізоляторі тимчасового тримання умови — жахливі. Це, фактично, психологічні тортури. Там замазані вікна, вони не відчиняються, тьмяне світло. Люди там втрачають здоров’я.

В інтерв’ю одного з провідних українських ЗМІ Ви казали, що готові на проведення слідчого експерименту, якщо Вас звільнять з-під варти. Його будуть все ж проводити? Вам про це зараз щось відомо?

Слідчий експеримент відбувався тільки з Юлею і, наскільки мені відомо, її водили на поводку, як собачку. Зі мною була трошки інша історія. Ми з дозволу суду можемо провести відтворення. За законом це буде не слідчий експеримент, бо слідчі там не братимуть участь. Слідчі вже свою роботу закінчили.

Будете робити це відтворення?

Я не знаю. Цим займаються мої адвокат, юристи. Якщо вони вважатимуть це за потрібне, значить вони будуть цим займатися.

Ви казали, що зробите це відтворення за умови, якщо відео одразу після цього покажуть. Але цитую "цього вони бояться більш за все". Що саме бояться?

Бояться, що якщо ми з Юлею без кайданок пройдемося під тими ж камерами, що зловмисники в рокову ніч – все суспільство побачить відмінності та у рості й у статурі та у ході – в усьому. Це вже зараз настільки все наявно, коли почали порівнювати, коли спала вся ця напруга. Це вже зараз все очевидно, а так то це ще раз підтвердить це.

"Нам пропонували лише одного поліграфолога"

Ви також говорили про те, що разом зі своїм захистом не відмовлялися від поліграфа, цитую "ми запропонували незалежну експертизу із залученням іноземних спеців, бо існували обґрунтовані ризики фальсифікації зі сторони слідства". Ви пропонували, а Вам відмовили?

Нам пропонували лише одного поліграфолога. Це той самий так званий експерт, яких фабрикував експертизу ходи, назвавши ходу “психологією” і підписав як голова комісії підроблений висновок Бірча. Ви б довіряли такому експертові – поліграфологу? Майстру на всі руки та на всі ноги? Мої захисники зверталися до міжнародних експертів, у тому числі до посольств з проханням провести тест на детекторі силами справжніх фахівців, яким можна довіряти.

А вони погодилися?

Судячи з усього, поки що ні.

Ви розповідали, що одна з Ваших версій, чому саме ви стали підозрюваним у вбивстві Шеремета — замовлення ФСБ, оскільки Ви — відома і вагома людина в ССО. Цитую "Роблю важливу роботу. Неофіційно називають Обличчям ССО. Так що все може бути. Демотивація збройних сил". Розкажіть, чому обличчя ССО?

Так, це одна із моїх думок, одна із версій. Тому що все, що відбувалося і відбувається – ніякої логіки вже не витримує. Вже придумали якісь мої теорії змови та тому подібне. Все це сталося після Нормандської зустрічі. І після того, як ми вже бачили всі документи, що навіть за два тижні до нашого арешту було написано про негласні розшукові слідчі дії, де було написано "з урахуванням всіх зібраних доказів, проведених… немає обґрунтування виносити підозру". Тобто, вони не те що розуміли, а знали, що ми не причетні до цього злочину.

Просто нас притягували. Їм треба було якось виправдати всю цю історію і після Нормандської зустрічі почалася ця "катавасія". І як стало відомо, вони все брали заднім числом і брехали, брехали, брехали.

Вони принесли слідчому судді, що "ніде не працює, має зв’язки в кримінальному світі, дома не живе, переховується і т.д.". Таке було у мене та у Юлії Кузьменко. Моя версія, чому мене притягнули – я один із небагатьох людей, які служать в Силах спеціальних операцій, які працюють з відкритим обличчям. Тобто, є закон України про ССО, що всі дані, обличчя – засекречені, це державна таємниця. А я один з тих, хто працює з відкритим обличчям, я займаюся рекрутингом, набираю людей, проводжу рекламні акції. Тобто, виконую надважливу роботу, виконую ще й моральну підтримку.

Чому, наприклад, як версія, люди, які воюють проти нас, або тим, хто співпрацює з нашим ворогом таким чином не зробити дискредитацію тих самих ССО, ЗСУ і добровольців. Це дуже на це схоже. Тим паче, що все це підпадало під всі ці дати, під зустріч з Путіним в Нормандії.

І як все це виглядало і формувалося. Наприклад, формулювання "захопившись культивуванням величі арійської раси" – це суто наративи Російської Федерації, це вони так називають українських добровольців і військових. У мене дід – польський єврей. Я і живу на історичному місці, де був єврейський базар. Це формулювання "висмоктано" зі справи Віти Заверюхи з 2015 року. Про це відкрито заявив слідчий Олексій Катинський мені при адвокаті: "А що ти паришся, це Вам взяли приліпили з іншої справи". Якщо зараз взяти та розібрати той брифінг по частинах, то стане зрозуміло, що там все брехня від самого початку. Нормальна людина розуміє, якщо вся версія, яку вони подавали спочатку перейшла і вони вигадали натомість іншу версію, то зрозуміло, що вони брехали з самого початку і люди тут просто ні до чого.

"Час це точно не поверне"

У червні 2020 року ви розповідали, що на вас відбувався тиск в ізоляторі тимчасового тримання. Розкажіть про це.

Тиск був суто психологічний. Забороняли теплі речі та засоби гігієни, поки не прийшли адвокати. Адвокатів теж не пускали. Слід зауважити, що мені жодного разу не пропонували: "Ми знаємо, що ти це зробив, видай замовників". Навпаки навіть неофіційно позаочі казали: "Ми знаємо, що це не ти". І ставили лише формальні питання.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Ви зможете отримати компенсацію від держави за тривале перебування в СІЗО, якщо Вас визнають невинним. Що Ви про це думаєте?

Давайте, хай це спочатку все закінчиться, а потім будемо про це все думати. Час це точно не поверне. Хто відшкодує півтора року перебування у тюрмі? Весь той час, коли я міг перебувати з родиною, виконувати свої службові обов’язки для держави, грати концерти. Хто це відшкодує? Це неможливо відшкодувати.

Вже грали на гітарі, коли повернулися додому?

Так спробував, не розучився, але треба займатися. Це моторика, інструменти.

Фото Аліни Туришин, 24 канал

"Я не маю жодних стосунків з будь-якими спецслужбами"

У січні 2021 року Нацполіція України допитала екссиловика з Білорусі Ігоря Макара, який дав свідчення про можливих замовників вбивства Павла Шеремета. Що вам про це відомо? Цю версію розглядає слідство?

Це коментарі не для мене. Я знаю лише, що слідство справжніх виконавців і замовників не шукає. Запитайте краще моїх захисників. Я одне можу сказати "Час це точно не поверне" я не маю жодних стосунків з білоруськими спецслужбами і взагалі з будь-якими спецслужбами. У мене немає знайомих в СБУ, СЗР, ЦРУ тощо.

Під час процесу багато разів проходила акція "Аваков чорт". Що зараз, на Вашу думку, може вдіяти громадянське суспільство? Як змінити ситуацію? Чи змінить щось зміна очільника? Чи справа у системі?

Я військовий і не маю право на політичні заклики. Скажу лише, що коли на твоєму боці правда, її треба вигукувати постійно. Не розслаблятися. Бо на місце правди одразу заллють брехню, на місце чесних людей прийдуть виродки, замість безпеки громадян вони будуть дбати про власні інтереси та не зупиняться. Ми зараз це бачимо чітко, власні інтереси затьмарюють розум і ці люди йдуть по трупах і на чорне кажуть біле, а на біле – чорне.

Майже рік тому Володимир Зеленський під час брифінгу у відповідь на запитання про справу Шеремета заявив, цитую: "Якщо слідство було неправильне, якщо там були великі помилки, якщо не дай Боже було щось спеціально спрямоване проти цих людей, я готовий робити серйозні кадрові рішення". На Вашу думку, ці слова можна розглядати, як тиск на високопосадовців?

Вже пора робити ці рішення. А перший брифінг? Ми відкатуємо всю історію назад і починаємо все з початку. Перший брифінг – що це було? Де не тільки Зеленський, а Аваков, Рябошапка. Коли виходять перші особи держави та на всю країну звинувачують тебе у тяжкому злочині. При тому всьому, що від першої до останньої літери – брехня. Це називається інформаційна психологічна спецоперація.

Хто із політиків Вас підтримував після того, як Ви вийшли з СІЗО?

Не хочеться спекулювати цими моментами. Підтримували багато людей із політиків, насправді. Були різні люди, представники різних партій навіть з "Слуги народу". Це говорить просто про одне, що не залежно від партії, люди розуміють, що відбувається злочин на рівні держави проти своїх громадян. Але ж ще був тиск зі сторони МВС на суди: всі ці брифінги, всі ці заяви.

Якщо Вас звільнять, чим займетеся?

Буду продовжувати службу в ССО. Так само надолужувати втрачений не по своїй волі час з сім’єю. Все, що я хочу зараз, щоб мені повернули те, що забрали за півтора року: незакінчену вищу освіту, де мені там залишався один семестр, після того я мав отримувати офіцерське звання, моє життя з дружиною і дітьми, мою музику і концерти. Мене хвилює тільки це, політика мене не хвилює, якщо ви про це.