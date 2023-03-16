"Поранене серце Маріуполя": рік тому росіяни цілеспрямовано скинули бомбу на Драматичний театр

Рівно рік тому окупанти скинули надпотужну авіабомбу на приміщення драмтеатру, в якому ховалися сотні мирних маріупольців. Загарбники нахабно брехали про свій вчинок.

Росіяни не могли не знати, що там ховаються цивільні, адже про це щонайменше попереджав величезний напис "діти". Російська пропаганда відразу ж заявила, що там було "знищено штаб Азова". Коли ж з'ясувалося, хто насправді був у театрі, ці публікації почали видаляти. Про це пише 24 Канал.

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Скільки людей загинуло від авіаудару – достеменно невідомо. Після трагедії у Маріупольській міськраді заявили про приблизно 300 загиблих. Інші джерела називають вдвічі більшу кількість вбитих.

Зеленський: Не пробачимо окупантам жодної зруйнованої долі

Президент України Володимир Зеленський відреагував на злочини російської армії у роковини трагедії.

"Рік тому Росія цілеспрямовано та жорстоко скинула надпотужну бомбу на Драматичний театр у центрі Маріуполя. Поруч із будівлею був напис "Діти", який неможливо було не помітити. Там ховалися від обстрілів сотні людей", – зазначив глава держави.

Він наголосив, що Україна робить все, щоб забезпечити повну відповідальність держави-терориста за скоєне.

"Не пробачимо окупантам жодної зруйнованої долі. Пам'ятаємо всіх, чиє життя забрав російський терор", – додав Зеленський.

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За різними підрахунками загинуло від 400 до 800 людей

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, як зараз виглядає будівля, яку цинічно зруйнували російські загарбники. Він наголосив, що від підлого вчинку росіян загинуло від 400 до 800 людей.

"Бомба влучила в задню частину театру, де у тому числі в гримерних на третьому поверсі було розміщено жінок з немовлятами. Тих самих жінок, які перевезли з розбомбленого пологового будинку. Та тих самих немовля, які народились одразу після бомбардування", – написав Андрющенко.

Він додав, що всі трупи з під завалів ексгумовано та вірогідно поховано в братських могилах в Старому Криму.

Як зараз виглядає будівля драмтеатру у Маріуполі: дивіться відео

Лубінець: Російська армія приховує свій злочин

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що "цей вчинок відкрив усій світовій спільноті справжнє, підле обличчя країни-агресора". Тому зараз російська армія приховує свій злочин – розбирає будівлю, щоб знищити докази.

Проте ми не пробачимо жодного злочину ворога. Винні мають понести відповідальність за всі злочини,

– наголосив він.

Поранене серце Маріуполя

У Маріупольській міськраді показали фото зруйнованого драмтеатру. "Поранене серце Маріуполя – драматичний театр. Фото, які викликають сльози", – йдеться у повідомленні.

Зруйнований Маріупольський драматичний театр. російські окупанти спочатку скинули авіабомби, а потім почали демонтувати те, що залишилося від будівлі та ховати тіла загиблих людей від сторонніх очей,

– зазначили у відомстві.

Як виглядає театр зараз: дивіться фото

Вшанування пам'яті

У Тернополі вшанували пам’ять загиблих внаслідок жорстокого теракту в Маріуполі. Поблизу міського драмтеатру зібралося кілька десятків жителів Маріуполя та тернополян. Учасники акції створили напис "Де ти", а також принесли з собою лампадки.

Окрім Тернополя, акція "Де ти" сьогодні запланували провести ще у семи українських містах.

У Тернополі вшанували пам'ять загиблих: дивіться фото

Львівська студія Skeiron, яка займається оцифровуванням культурної спадщини, створила З-D модель Маріупольського драматичного театру в рамках проєкту #SaveUkrainianHeritage.



ЗD-модель драмтеатру у Маріуполі / Скриншот