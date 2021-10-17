У Римі десятки тисяч італійців вимагали заборонити ультраправу партію Forza Nuova ("Нова сила"). Зокрема з такими заявами виступила лівоцентристська Демократична партія.

Це трапилось після того, як деякі члени Forza Nuova вийшли на протест проти обов'язкових "паспортів здоров'я". Мітинг проти ультраправої партії пройшов 16 жовтня.

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У Римі люди вимагали заборонити ультраправу партію

Видання AFP написало, що за словами організаторів, орієнтовно 200 тисяч демонстрантів пройшли вулицями Риму.

Вони тримали плакати з написами на зразок "Фашизм ніколи знову",

– мовиться у повідомленні.

За даними ЗМІ, на акцію прийшли орієнтовно 50 тисяч людей. Лівоцентристська Демократична партія, що хоче заборонити Forza Nuova, заявила –зібрали 100 тисяч підписів людей у відповідній петиції.

Попередньо відомо, що після мирних протестів та атаки штаб-квартири федерації профспілок CGIL, поліція арештувала кількох членів ультраправої партії.

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