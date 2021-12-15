У Римі спалахнула масштабна пожежа: вогонь охопив казарму карабінерів

В італійському Римі 15 грудня спалахнула масштабна пожежа у казармі карабінерів Tor di Quinto. Внаслідок загоряння постраждав один солдат, його госпіталізували.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що вогонь охопив один із флігелів, який використовували як житловий будинок. У мережі оприлюднили відео, на якому видно як стовп диму здіймається у небо.

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Рятувальники, які прибули на місце події, евакуювали карабінерів з будівлі та взялися гасити полум'я. Внаслідок пожежі один солдат постраждав, його госпіталізували з незначними травмами.

Причини загоряння невідомі, правоохоронці оточили район і регулюють рух транспорту та пішоходів.

Пожежі та вибухи у світі