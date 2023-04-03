"Закон – не дишло": для чого Вірменії Римський статут

Влада Вірменії не збирається арештовувати президента Росії Владіміра Путіна навіть після ратифікації парламентом країни Римського статуту. Сам Статут їм потрібен лише для того, щоб можна було позиватись проти Азербайджану.

Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу заявив, що Римський статут не можливо використовувати лише у власних цілях. Це зобов’язуючий документ, а тому, щоб отримати якусь вигоду від нього, потрібно самому дотримуватись його положень.

Дивіться також Данілов пояснив, чому Україна досі не ратифікувала Римський статут

Світова спільнота не допустить вибірковості

Він вважає, що з часом вірмени зрозуміють, що доцільність прийняття Римського статуту та виконання його положень є доцільнішим, ніж не прийняття. Тим більше, розуміючи, що насправді Путін не збирається робити міжнародні візити.

"Думаю, що їм непублічно, але чітко дали зрозуміти, що вони не можуть використовувати закон на свою користь, коли їм це потрібно – закон не дишло. Якщо ви хочете ратифікувати Римський статут, то робіть це і використовуйте для забезпечення правосуддя, але якщо ви відмовляєтесь від реальної участі, то можете забути про подання позовів", – зазначив Рейтерович.

Ігор Рейтерович про відносини Росії та Вірменії на тлі війни в Україні: дивитись відео

Він додав, що Вірменія хоче ратифікувати Римський статут, щоб позиватись проти Азербайджану у Міжнародному кримінальному суді за злочини, вчинені у Нагірному Карабасі.

Можливий арешт Путіна: що відомо