Ринки Хмельницького звільнили від плати за землю

У Хмельницькому провели позачергову сесію міської ради 28 квітня. Депутати ухвалили низку рішень щодо подальшого розвитку міста.

Зокрема, проголосували низку пільг для підприємців Хмельницького. Про це в ефірі 24 каналу розповів міський голова міста Олександр Симчишин.

Актуально Хмельницька ОВА повідомила про ракетний удар у Шепетівському районі

Ринки Хмельницького звільнили від плати за оренду землі за березень – квітень. Комунальні ринки звільнили від абонплати. Водночас орендарям комунального майна дали знижки від 30% до 100%.

Як зазначив Симчишин, також звільнили повністю від оренди за комунальне майно тих, хто мобілізований до лав Збройних Сил України та інших силових структур.

Максимально бізнес підтримуємо. Релокація бізнесу відбувається, вже понад 20 підприємств подовжують працювати,

– резюмував мер Хмельницького.

Останні новини з Хмельницького: коротко

За останню добу ворог завдав авіаудару по Хмельниччині.

Відомо, що окупанти вдарили інфраструктурному об'єкту в одній з територіальних громад Шепетівського району. На щастя, жертв немає.

Вранці 25 квітня поблизу Хмельницької АЕС пролетіли 2 крилаті ракети.

Мер Хмельницького розповів про ситуацію в міста та області: дивіться відео