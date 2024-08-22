Робот успішно евакуював поранених українських військових під час штурму Андріївки

ЗСУ активно застосовують новітній колісний наземний роботизований комплекс "Рись Pro". Цей універсальний робот вже довів свою ефективність у доставці боєприпасів, евакуації поранених, а також під час штурмів позицій російських військ.

Ідея створення цього наземного дрона виникла безпосередньо на фронті, де розробник особисто спостерігав за умовами служби військових. За його словами, роботизовані платформи покликані зменшити фізичне навантаження на бійців та підвищити ефективність виконання завдань.

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Що відомо про "Рись Pro"

"Рись Pro" вже допомагає у найгарячіших точках, забезпечуючи доставку вантажів, озброєнь і навіть евакуацію поранених із поля бою.

Комплекс "Рись Pro" може керуватися оператором на відстані до 3 – 5 кілометрів завдяки ретранслятору, або на дистанції до 1,5 кілометра без нього. Інженери зробили все можливе, щоб робот був доступним і простим у використанні – навчання керуванню платформою займає лише один день.

Як виглядає "Рись Pro": дивіться відео

Технічні характеристики "Рись Pro":

ширина — 1,05 метра;

довжина — 1,1 метра;

висота — 0,830 метра;

вага — 295 кілограмів;

кліренс — 155 міліметрів;

максимальна швидкість — 8 кілометрів на годину;

запас ходу – 13 кілометрів;

вантажопідйомність – до 250 – 300 кілограмів.

На відео продемонстровано, як дрон долає пересічену місцевість, зокрема ділянки з водою та палаючою травою. Розробник також поділився історією про те, як "Рись Pro" успішно евакуював пораненого під час штурму в селі Андріївка на Бахмутському напрямку, подолавши при цьому 10 кілометрів.

Це була для нас наша внутрішня перемога і подальший стимул, щоб їх робити тисячі,

– згадує розробник.

Він повідомив, що дрон "Рись Pro" має кілька колаборацій із турелями, що дозволяє йому трансформуватися у штурмовий комплекс. Існують також інші модифікації, однак деталі щодо них залишаються засекреченими.