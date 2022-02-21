Рішення буде сьогодні, – Путін про визнання проросійських бойовиків

Володимир Путін заявив, що рішення щодо визнання проросійських бойовиків озвучать у понеділок, 21 лютого. Відповідну заяву президент країни-окупанти зробив після абсурдного засідання Ради безпеки.

Питанню визнання бойовиків власне й присвятили засідання Ради безпеки, повідомляє 24 канал. Перед Путіним виступали російські політики, які завчено повторювали традиційні тези прокремлівських пропагандистів.

Зауважте Не паряться, – Фейгін про цинічне поширення Росією фейків за методичкою

Очільник Кремля задоволено кивав та час від часу втручався у процес з власними фейками та тезами з "методички пропагандистів". Зрештою, коли абсурдне засідання добігало кінця, Путін відзначився фінальною цинічною заявою.

Я вашу думку почув, рішення буде ухвалено сьогодні (21 лютого – 24 канал),

– заявив Путін.

Можливе визнання бойовиків з боку Росії: що відомо

Ще 15 лютого Держдума Росії ухвалила цинічне звернення про легітимізацію бойовиків на окупованих територіях Донбасу. Авторкою одіозного документа була Комуністична партія Росії.

У МЗС України ррозповіли: таке рішення держави-агресорки не матиме жодних правових наслідків. Водночас якщо Росія визнає бойовиків, це означатиме свідомий вихід країни-агресорки з мінських домовленостей.

Росія більше не зможе видати "окупаційну адміністрацію" за "незалежні суб'єкти". Офіційна Москва більше не зможе приховати свою участь як сторони збройного конфлікту.

Путін дійсно може визнати бойовиків: дивіться відео