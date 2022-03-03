Рішення було правильним, – канцлер Німеччини про постачання зброї Україні

Рішення про відправку зброї Україні було правильним. Так заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

За його словами, ніхто не вважає, що німці допомогли українцям "надто пізно чи надто мало". Про це він розповів в інтерв'ю німецькому виданню.

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"Німеччина не могла б запобігти війні навіть якби зброю поставили ​​раніше", – сказав Шольц.

Зброя від Німеччини Україні

Напередодні мінекономіки Німеччини схвалило постачання Україні зенітних ракет із колишніх запасів збройних сил Німецької демократичної республіки.

Також у середу до України прибула протитанкова зброя та зенітно-ракетні комплекси.

Крім того, Нідерланди та Естонія отримали дозвіл від Німеччини на постачання в Україну зброї німецького виробництва з запасів НДР.

Крім того, Німеччина спрямувала зенітно-ракетні комплекси Patriot у сусідню з Україною Словаччину.

Водночас у Росії одразу обурилися й пригрозили Берліну "гарячою війною". Утім, як бачимо, у Бундестазі погроз Кремля не налякалися.

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