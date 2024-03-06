Рішення потрібні зараз – не колись, а для людей, які щодня витримують атаки, – Зеленський

Президент Зеленський провів перемовини із прем'єром Греції. Глава держави зазначив, що український народ потребує зброю і захист "сьогодні, а не завтра".

Сьогодні разом із прем'єром Греції глава держави побував в Одесі і ушанував пам'ять загиблих внаслідок дронової атаки по Одесі 2 березня, серед яких – 5 маленьких дітей. Зеленський наголосив на основних потребах держави для захисту її населення від подібних російських злочинів, передає 24 Канал.

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ППО – безумовний пріоритет

Президент розповів, що головним питання під час перемовин із грецьким колегою було посилення української оборони. Зокрема, говорили про ППО. Зеленський підкреслив, що надання саме засобів протиповітряної оборони є однією із ключових тем переговорів і з іншими партнерами.

Систем ППО та можливостей виробляти зброю для захисту у світу достатньо. Зброя потрібна тут, щоб рятувала життя людей. Рішення потрібні зараз – не колись, а для людей, які щодня й щоночі витримують терористичні атаки,

– наголосив глава держави.

Зеленський розказав, що у розмові з грецьким урядовцем говорив про те, як можна посилити захист людей, тут, на півдні України.

"Будуть перемовини і з іншими державами та лідерами. Ми дуже цінуємо кожен прояв допомоги", – зазначив президент.

Нічого Росія не має здобути своїм терором

Крім того, сьогодні у Зеленського була нарада з обласною владою. У центрі обговорення – допомога людям, які втратили житло і документи внаслідок російських ударів.

Потрібно, щоб це була достатня допомога. І швидка. Я вдячний усім, хто підтримує людей зараз, кожному, хто допомагає, хто береже тут, в Одесі, в усіх наших містах максимум нормального життя. Нічого Росія не має здобути своїм терором,

– заявив президент.

Росія вдарила по Одесі під час візиту прем'єра Греції

Вранці біля 11 години окупанти атакували Одесу балістикою. Спочатку ця інформація з'явилася у ЗМІ, а потім її підтверили і президент, і його гість – прем'єр Кіріакос Міоцтакіс.

У медіа написали, що вибухи у місті пролунали за 150 метрів від порту, де перебували український президент та грецький прем'єр. Зеленський саме розповідав Міоцтакісу про те, що робиться для відновлення українського порту. Пізніше під час пресконференції грек зазначив, що він чув потужні вибухи. Вони не мали можливості спуститися в укриття. Міоцтакіс підкреслив, що це був вражаючий досвід для нього і наголосив, що війна не шкодує нікого.

Зеленський сказав, що окупантам байдуже по кому і чому бити. Внаслідок цього удару в Одесі є загиблі та поранені.