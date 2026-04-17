Про це йдеться в статті Mind з посиланням на оцінки експертів та народних депутатів.

Яких думок дотримуються експерти?

"Група так званих бізнесменів робить надприбутковий енергетичний бізнес на загальній біді дефіциту потужності в енергосистемі", – пояснив суть ліквідованої схеми народний депутат Олексій Кучеренко.

За його словами, окупність інвестицій у когенерацію становила лише два – три роки – за рахунок пільгового газу від державного Нафтогазу та гарантованого викупу Укренерго електроенергії за фіксованою ціною в євро. І більшість цих проєктів уже давно окупилася.

Його колега по парламентському комітету Андрій Жупанин також підтримав рішення та заявив, що представники бізнесу, пов'язаного з когенерацією, розгорнули цілу кампанію, щоб змусити уряд повернути пільгові ціни.

Ми не можемо субсидіювати цих виробників електроенергії коштом державного Нафтогазу, який через це отримує мільярдні збитки,

– зауважив він.

За оцінками експертів, інвестори самі прорахувалися, коли будували бізнес-моделі на механізмі, який за визначенням є тимчасовим.

"За всіма правилами українського законодавства і законодавства ЄС, ПСО – це виключно й завжди тимчасовий механізм. Кожного разу уряд ухвалює рішення по ПСО заново, і не має обов’язку його продовжувати", – додала експертка з енергетичного регулювання Єлізавета Баданова.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко також висловив свою думку.

Розглядати документ, який кожні пів року ухвалюється окремою постановою уряду, як фінансову основу для серйозних інвестицій, будуть тільки божевільні,

– зазначив він.

Виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко підкреслив, що рішення відповідає курсу на євроінтеграцію.

"Генеруючі компанії мають працювати в умовах конкурентного ринку. Саме так бізнес працює в ЄС, до якого рухається Україна", – сказав він.

Експерти також додають, що скасування пільг також відповідає вимогам західних донорів – ЄС, Світового банку та МВФ – щодо скорочення бюджетного дефіциту, від яких залежить подальша фінансова підтримка України.