Рішення прийматиме президент, – Жданов про заяву Генштабу щодо відповіді окупантам

Збройні сили й надалі використовуватимуть ударні безпілотники Bayraktar і на цьому не зупиняться. Водночас рішення про застосування інших видів зброї погоджуватимуть з президентом.

Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Наразі загроза з боку російських окупаційних військ на Донбасі нікуди не зникла.

Зверніть увагу Українські військові частіше використовуватимуть Bayraktar, — Генштаб

Застосовувати зброю чи ні – визначає президент України, зазначив військовий експерт.

Його (президента – 24 канал) рішення буде основним в питанні того, застосуємо озброєння, яке не прописане в мінських протоколах, чи ні. Олег Жданов Військовий експерт

Експерт наголосив, що з моменту вторгнення російських військ на територію України існує загроза того, що вони можуть перейти до наступальних або більш активних бойових дій.

Україна попередила окупантів

В мінських протоколах записано, що якщо є загроза життю військовослужбовців або цивільних осіб, Україна може відкривати вогонь у відповідь з метою придушення вогневих точок противника. Наразі застосували лише один Bayraktar.

Ми попередили, що здатні застосувати таку зброю. Більше рішень головнокомандувача про застосування інших видів зброї нема. Олег Жданов Військовий експерт

За словами Олега Жданова, Збройні сили та Генеральний штаб готові й здатні вивести на позиції бронетехніку та важке озброєння, щоб дати гідну відсіч російським окупаційним військам.

Є штатна зброя підрозділів, які перебувають на лінії розташування. Наразі вона відведена. На лінії розмежування на першій лінії оборони немає жодної броньованої техніки України, жодного озброєння калібру більше, ніж 100 міліметрів, зазначив експерт. Все відведене на встановлені дистанції.

Якщо буде наказ президента, верховного головнокомандувача, то вони повернуть всю зброю і будуть відповідати вже всією наявною зброєю,

– пояснив Олег Жданов.

ЗСУ продовжать використовувати ударні безпілотники Bayraktar на Донбасі у відповідь на атаки бойовиків, заявив керівник Генштабу Сергій Шаптала. Україна продовжує нарощувати їхню кількість.

Жданов про заяву Генштабу: дивіться відео

Використання безпілотника Bayrakar на Донбасі: коротко