Рішення Путіна щодо ядерної зброї у Білорусі ще більше посилює напруженість, – МЗС Польщі

Росія хоче розмістити свою ядерну зброю в Білорусі. У МЗС Польщі назвали цей намір кроком до подальшого втягування Мінська у військову машину Кремля.

Про це заявив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна. Також рішення Росії прокоментували у Німеччині.

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Польща засуджує рішення Путіна

За словами Ясіни, в Польщі вважають, що рішення президента Росії Владіміра Путіна розмістити тактичну ядерну зброю та засоби її доставки в Білорусі ще більше посилює напруженість у зв'язку з російською агресією проти України.

Це ще один крок до втягування Білорусі у гвинтики російської військової машини,

– зауважив речник польського дипвідомства.

Він додав, що це також створює ризики з точки зору нерозповсюдження ядерної зброї.

"Дії Росії підтверджують легітимність і важливість політики стримування НАТО, в якій Польща бере участь", – наголосив Ясіна.

Варто зауважити, що речник польського МЗС утримався від відповіді на запитання про те, чи розгляне його країна можливість приєднання до програми НАТО з розподілу тактичної ядерної зброї.

"Польща робить все, щоб забезпечити свою безпеку, але такі заяви не будуть звучати з вуст прессекретаря", – заявив Ясіна.

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Уряд Німеччини також розкритикував рішення Путіна

Заява Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі викликала критику та звинувачення з боку уряду Німеччини. У відомстві заявили про "подальшу спробу ядерного залякування" з боку Росії.

Окрім цього, в міністерстві розкритикували аргумент Путіна про те, що, мовляв, США розміщують свою ядерну зброю в низці країн Європи.

"Порівняння, проведене президентом Путіним щодо розподілу ядерних сил НАТО, вводить в оману і не може бути використане для виправдання кроку, оголошеного Росією", – мовиться у повідомленні МЗС Німеччини.

У Берліні додали, що Білорусь на міжнародному рівні у кількох деклараціях зобов'язалася бути вільною від ядерної зброї.

25 березня Путін оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для якої мають підготувати до липня. Кремлівський диктатор стверджує, що Росія не передає Білорусі ядерну зброю, а лише розміщує свою зброю на її території.