Рішення щодо проходу есмінця поблизу окупованого Криму ухвалював Джонсон, – ЗМІ

ЗМІ повідомили, що остаточне рішення щодо проходу британського есмінця в Чорному морі біля окупованого Криму приймав прем'єр-міністр Великої Британії. Водночас сам Борис Джонсон ухилився від відповіді.

Видання інформує, що плани про прохід есмінця поблизу окупованого півострова спричинили суперечку між главами Міністерства закордонних справи та Міноборони Великої Британії.

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Джонсон ухвалив рішення щодо есмінця

Очільник МЗС Домінік Рааб заявляв, що Росія може агресивно відреагувати на таке рішення. Однак міністр оборони Бен Воллес наполягав, аби "Дефендер" таки пройшов поблизу окупованого Криму.

Через ці розбіжності підсумкове рішення, повідомляє видання, приймав Борис Джонсон.

Водночас прем'єр Джонсон ухилився від відповіді на питання, чи віддавав він таке розпорядження. А представник глави уряду заявив, що не обговорюватиме тему "прийняття оперативних військових рішень".

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