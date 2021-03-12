Рішення суду щодо Тихановського буде винятково політичним, – Губаревич

Слідчий комітет Білорусі пред'явив блогеру та опозиціонеру Сергію Тихановському остаточне звинувачення. Експерти вважають, що таке рішення є винятково політичним.

Про законні підхди в Білорусі вже давно не мовиться. Таку думку в ефірі висловив лідер руху "За свободу" Юрій Губаревич.

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Рішення є винятково політичним

За його словами, суди у країні напряму контролює адміністрація самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Рішення буде винятково політичним. Тому якщо Олександр Лукашенко забажає позбавити волі на 15 років, то так воно і буде,

– зазначив Губаревич.

Абсурдність звинувачень

Звинувачення щодо Тихановського, як сказав експерт, є повністю абсурдними. "Його звинувачують в тому, що взагалі ще не відбувалось під час його активної участі в Білорусі, коли він їздив містами. Не мовилось про масові протести, було далеко до президентських виборів", – він зауважив.

Але його зробили винним у всьому, що відбулось у Білорусі за останні пів року,

– наголосив лідер руху.

Він додав, що, на жаль, такі ситуації у Білорусі стали буденністю: "Ми маємо щотижня по декілька судів щодо учасників мирних протестів, яких відправляють за грати".

Сергію Тихановському висунули обвинувачення за те, що він "упродовж тривалого періоду активно займався підготовкою та організацією масових заворушень на території держави у поствиборчий період". Наразі опозиціонеру загрожуєза чотирма статтями Кримінального кодексу.

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