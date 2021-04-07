Рішення суду не зробить Тупицького законослухняним, – Шабунін

Зв'язку між рішенням Верховного суду про указ президента Володимира Зеленського, яким скасовано призначення суддів Конституційного Суду, і кримінальним провадженням щодо відстороненого глави Олександра Тупицького – немає.

Це ніяк не вплине на наступні вчинки одіозного судді. Таку думку висловив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Зверніть увагу Тупицький вдається до процесуальних хитрощів, – Совгиря

За його словами, рішення Верховного суду буде однозначним. Він зазначив, що указ президента не є законним.

Замість того, щоб піти системною реформою і повністю перезавантажити Конституційний Суд і через чесний конкурс, президент пішов шляхом звільнення окремих персонажів,

– сказав Шабунін.

Він наголосив – Тупицький заслуговує, щоб його викинули з ганьбою, однак згідно з законом. Шабунін сказав, що здивується, якщо Верховний суд стане на бік президента.

Як рішення вплине на Тупицького

"Якщо Верховний суд не здатен чинити опір тиску з боку політичних еліт, нехай краще не виносить жодних рішень", – додав Шабунін.

Рішення суду ускладнить історію Тупицького, але я дуже сумніваюся, що це зробить його більш законослухняним,

– зауважив він.

Шабунін підсумував, що відсторонений глава КСУ, "плює" на вимоги суду, правоохоронної системи та прокурорів тим, що неодноразово не з'являється на обранні запобіжного заходу.

Про який указ мовиться

27 березня Володимир Зеленський скасував указ Віктора Януковича від 14 травня 2014 року. Цим указом президент-втікач призначив Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.

Представник Володимира Зеленського в КСУ Федір Веніславський запевнив, що це рішення є законним і виданим в рамках повноважень президента.

В указі наголошується, що "узурпація влади у 2010 – 2014 роках Януковичем призвела до підриву основ нацбезпеки й оборони України, порушення прав і свобод людини. А окремі судді КСУ, призначені Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу нацбезпеці України".

Шабунін про справу Тупицького: дивіться відео 24 каналу