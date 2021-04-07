Рішення суду не зробить Тупицького законослухняним, – Шабунін

Зв'язку між рішенням Верховного суду про указ президента Володимира Зеленського, яким скасовано призначення суддів Конституційного Суду, і кримінальним провадженням щодо відстороненого глави Олександра Тупицького – немає.
Джерело:24 канал
Це ніяк не вплине на наступні вчинки одіозного судді. Таку думку висловив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
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За його словами, рішення Верховного суду буде однозначним. Він зазначив, що указ президента не є законним.
Замість того, щоб піти системною реформою і повністю перезавантажити Конституційний Суд і через чесний конкурс, президент пішов шляхом звільнення окремих персонажів,
– сказав Шабунін.
Він наголосив – Тупицький заслуговує, щоб його викинули з ганьбою, однак згідно з законом. Шабунін сказав, що здивується, якщо Верховний суд стане на бік президента.
Як рішення вплине на Тупицького
"Якщо Верховний суд не здатен чинити опір тиску з боку політичних еліт, нехай краще не виносить жодних рішень", – додав Шабунін.
Рішення суду ускладнить історію Тупицького, але я дуже сумніваюся, що це зробить його більш законослухняним,
– зауважив він.
Шабунін підсумував, що відсторонений глава КСУ, "плює" на вимоги суду, правоохоронної системи та прокурорів тим, що неодноразово не з'являється на обранні запобіжного заходу.
Про який указ мовиться
- 27 березня Володимир Зеленський скасував указ Віктора Януковича від 14 травня 2014 року. Цим указом президент-втікач призначив Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.
- Представник Володимира Зеленського в КСУ Федір Веніславський запевнив, що це рішення є законним і виданим в рамках повноважень президента.
Шабунін про справу Тупицького: дивіться відео 24 каналу