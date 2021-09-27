Рішення, на яке давно чекали: у Південній Кореї можуть заборонити вживати м'ясо собак

У Південній Кореї можуть нарешті заборонити вживати м'ясо собак. Це зумовлено дискусіями щодо суперечливої ​​практики та зростання обізнаності про права тварин.

Про це заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ін. Однак це явище у 2021 році не таке поширене як раніше.

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М'ясо собаки споживають переважно люди похилого віку. Його також подають у деяких ресторанах і продають на певних ринках.

Прем'єр-міністр Кім Бу-Кюм поінформував про обов'язкову систему реєстрації собак. На брифінгу він наголосив, що настав час ретельно подумати про введення заборони на собаче м'ясо.

Чому заборона – політичний піар

Правозахисні групи закликали Південну Корею закрити ресторани та ринки, де продається м'ясо собак.

Раніше кілька кандидатів у президенти пообіцяли заборонити собаче м'ясо. Це могло б допомогти підвищити свою популярність і політичні рейтинги.

Наприклад Лі Чже Мен, губернатор провінції Кенгі і провідний претендент на пост президента, пообіцяв вимагати заборони шляхом соціального консенсусу.

Натомість Юн Сок-юль, лідер опозиції, переконаний, що це питання особистого вибору людей.

Як люди ставляться до заборони

Група захисту тварин Aware провела опитування серед населення Південної Кореї щодо заборони. 78% респондентів вважають, що виробництво та продаж м'яса собак та котів мають бути заборонені.

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Однак інше опитування від Realmeter показало, що люди розділилися щодо того, чи має уряд заборонити їсти собаче м'ясо. 59% підтримували законні обмеження вбивства собак для споживання людьми.