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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Рішення про воєнний стан врятувало Україну від повторного вторгнення Росії, – політолог

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      Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану в Україні
      Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану в Україні

      Чітка реакція Президента України Петра Порошенка на провокацію Росії в Керченській протоці врятувала країну від повторного вторгнення РФ.

      Таку думку у на своїй сторінці в Facebook висловив політолог Олексій Голобуцький.

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      Рішення президента про введення воєнного стану сьогодні врятувало Україну від повторного російського вторгнення, яке залишається цілком ймовірним,
      – написав Голобуцький.

      За його словами, рішуча реакція українського лідера на інцидент, напевно, виявилася несподіваною для президента РФ Володимира Путіна.

      "Провокація у Керченській протоці – це перевірка від Путіна. Який, напевно, не очікував такої швидкої, жорсткої і різноспрямованої реакції: моментально були задіяні зв'язки з усіма закордонними партнерами і міжнародними структурами. При тому, що Кремль, як завжди, провокацію призначив на вихідний день. Не допомогло", – констатував політолог.

      За його словами, в результаті спроба Росії створити плацдарм для окупації Приазов'я стала стратегічною поразкою.

      Швидка реакція на провокацію, жорстка позиція, моментальне задіяння всіх доступних зовнішніх ресурсів перетворило спробу Кремля анексувати Азов і створити плацдарм для окупації Приазов'я в масштабну стратегічну поразку. У будь-якому випадку, другого Донбасу поки не буде. Ми вистояли,
      – підсумував Олексій Голобуцький.

      Нагадаємо, 25 листопада на території Керченської протоки кораблі українських ВМС були атаковані російськими. Внаслідок штурму три українських кораблі були захоплені спецназом РФ і доставлені до Керчі, шестеро військовослужбовців отримали поранення.

      Через надзвичайну ситуацію в Азовському морі увечері 25 листопада Петро Порошенко скликав військову кабінет, а також відбулося засідання РНБО, на якому президенту було запропоновано ввести в країні воєнний стан. Глава держави підтримав цю пропозицію з поправкою про те, що військовий стан буде введено не на 60, а на 30 днів, щоб виключити перенесення виборів президента, які повинні відбутися у березні 2019 року.

      26 листопада Верховна Рада на позачерговому засіданні 276 голосами підтримала введення в Україні воєнного стану з 9 ранку 28 листопада. Також відзначимо, що Президент ввів військовий стан не по всій країні, а тільки в регіонах, які межують з Росією і Придністров'ям. Як відзначили експерти, це ще раз підкреслює, що Петра Порошенка цікавить не перенесення виборів, а безпеку українців.

      Теги: Новини України Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини політики Воєнний стан в Україні Верховна Рада
      Джерело: 24 Канал
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