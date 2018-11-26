Рішення про воєнний стан врятувало Україну від повторного вторгнення Росії, – політолог

Чітка реакція Президента України Петра Порошенка на провокацію Росії в Керченській протоці врятувала країну від повторного вторгнення РФ.

Таку думку у на своїй сторінці в Facebook висловив політолог Олексій Голобуцький.

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Рішення президента про введення воєнного стану сьогодні врятувало Україну від повторного російського вторгнення, яке залишається цілком ймовірним,

– написав Голобуцький.

За його словами, рішуча реакція українського лідера на інцидент, напевно, виявилася несподіваною для президента РФ Володимира Путіна.

"Провокація у Керченській протоці – це перевірка від Путіна. Який, напевно, не очікував такої швидкої, жорсткої і різноспрямованої реакції: моментально були задіяні зв'язки з усіма закордонними партнерами і міжнародними структурами. При тому, що Кремль, як завжди, провокацію призначив на вихідний день. Не допомогло", – констатував політолог.

За його словами, в результаті спроба Росії створити плацдарм для окупації Приазов'я стала стратегічною поразкою.

Швидка реакція на провокацію, жорстка позиція, моментальне задіяння всіх доступних зовнішніх ресурсів перетворило спробу Кремля анексувати Азов і створити плацдарм для окупації Приазов'я в масштабну стратегічну поразку. У будь-якому випадку, другого Донбасу поки не буде. Ми вистояли,

– підсумував Олексій Голобуцький.

Нагадаємо, 25 листопада на території Керченської протоки кораблі українських ВМС були атаковані російськими. Внаслідок штурму три українських кораблі були захоплені спецназом РФ і доставлені до Керчі, шестеро військовослужбовців отримали поранення.



Через надзвичайну ситуацію в Азовському морі увечері 25 листопада Петро Порошенко скликав військову кабінет, а також відбулося засідання РНБО, на якому президенту було запропоновано ввести в країні воєнний стан. Глава держави підтримав цю пропозицію з поправкою про те, що військовий стан буде введено не на 60, а на 30 днів, щоб виключити перенесення виборів президента, які повинні відбутися у березні 2019 року.



26 листопада Верховна Рада на позачерговому засіданні 276 голосами підтримала введення в Україні воєнного стану з 9 ранку 28 листопада. Також відзначимо, що Президент ввів військовий стан не по всій країні, а тільки в регіонах, які межують з Росією і Придністров'ям. Як відзначили експерти, це ще раз підкреслює, що Петра Порошенка цікавить не перенесення виборів, а безпеку українців.