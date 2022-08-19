путіна потрібно виключити з G20, – кандидат у прем'єри Великої Британії
Джерело:Reuters
Кандидат на крісло прем'єра Великої Британії Ріші Сунак закликав не допускати владіміра путіна на зустрічі G20. Свою заяву Сунак зробив після того, як російський диктатор прийняв пропозицію Індонезії взяти участь у саміті G20 на Балі.
Сунак закликав відправити путіну чіткий сигнал
Один з двох претендентів на посаду прем'єр-міністра Британії закликав заборонити путіну відвідувати зустрічі G20 до тих пір, поки москва не зупинить війну в Україні.
До речі Це дивно звучить, – Подоляк відреагував на пропозицію Індонезії щодо переговорів
За словами Сунака, партнери Великої Британії по G20 несуть колективну відповідальність за те, що робить російський диктатор.
Наші партнери і союзники по G20 несуть колективну відповідальність за те, що робить Путін. Він же несе відповідальність за те, що дітей вбивають в їх ліжках, поки вони сплять,
– сказав він.
Він закликав країни G20 відправити путіну чіткий сигнал про те, що у нього немає місця за столом переговорів до тих пір, поки він не припинить свою незаконну війну в Україні.
Зеленський і путін можуть зустрітися на саміті G20
- В Офісі Президента України не виключали, що Володимир Зеленський може відвідати саміт G20, який відбудеться 15 – 16 листопада на Балі. В ОП не виключають фізичну присутність на Балі, якщо там буде путін.
- Та в кремлі одразу відхрестилися від зустрічі Зеленського та путіна, заявивши, що буцімто немає передумов.
- Водночас у росії тривалий час не давали чіткої відповіді, чи приїде путін на Балі. Та зрештою кремлівський диктатор прийняв запрошення Індонезії.
Раніше – Фон дер Ляєн не проти появи Путіна на саміті G20: дивіться відео