Це риторика гітлерівців, – Казанський різко прокоментував статтю Путіна про Україну

Представник України у Тристоронній контактній групі Денис Казанський прокоментував статтю Путіна про Україну та назвав її скандальною. Він зазначив, що у цивілізованому світі лідери країн собі такого не дозволяють. Але таку риторику свого часу провадили прихильники Адольфа Гітлера.

За словами Казанського, у статті Путін висуває територіальні претензії до України, говорить про повернення до "старих кордонів" та перегляд меж двох країн. Така риторика співзвучна з тим, що говорили нацисти в обґрунтування захоплення Чехословаччини та нападу на Польщу.

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Ви почитайте – там один в один! Усі територіальні претензії Путіна до України, усі розмови про один розділений народ тощо – це риторика гітлерівців,

– наголосив Казанський.

Журналіст зауважив, що Гітлер розповідав про німців усе те, що зараз говорить Путін: критикував Версальський мирний договір та межі країн, говорив, що німецький народ "несправедливо розділили", що Польщі й Чехословаччини не існує, мовляв, це вигадані держави, які не повинні існувати, і що там принижують німців.

"Історія повторюється. І тому ця стаття скандальна. Нормальні лідери цивілізованих країн собі такого не дозволяють", – підкреслив Казанський.

Порівняння з цивілізованим світом

Блогер зазначив, що не можна уявити, щоб сьогодні Німеччина чи Франція писали одна одній статті про приналежність Ельзасу й Лотарингії і повернення до кордонів 1870 року. Або щоб канцлер Німеччини розповідав про аншлюс Австрії чи повернення східної Пруссії від Польщі.

"Це нонсенс. У цивілізованому світі таке неможливо. А Путін дозволяє собі такі випади в сторону України з якимись претензіями, хоча Україна – це міжнародно визнана держава в межах 1991 року", – акцентував Казанський.

Можна сперечатися про історичні події 100-річної давнини. Але є сучасні межі України, визнані й Росією зокрема, і будь-які спроби їх змінити слід розцінювати як фашизм, агресію, акт недружньої і маргінальної поведінки в сучасному світі.

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