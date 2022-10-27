Риторика Путіна змінилася, він виправдовувався за Шойгу, – Піонтковський про ядерну загрозу

Захід попередив Росію через використання ядерної зброї. Це помітно і з заяв Владаміра Путіна – він змінив свою риторику щодо цього та навіть виправдовувся за свого підопічного Сєргєя Шойгу, який раніше говорив про "брудну бомбу".

Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він наголосив, що напередодні Росія провела щорічні ядерні навчання.

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Піонтковський зауважив, що Путін завжди погрожував використанням тактичної ядерної зброї.

За його словами, остання риторика Путіна, зокрема і під час промови 27 жовтня, "позитивна". Вона показує, що ті попередження, які раніше США висказали в адресу Росії, донесли до Путіна, що якщо він буде використовувати ядерну зброю в Україні, то це призведе до катастрофічних наслідків.

Тобто Росії пояснили, якою буде відповідь Заоду на ядерний удар Росії.

Звісно, як сказав публіцист, вони не підуть на той же злочин і не будуть бити по Росії ядеркою, але вони покарають її жорсткіше конвенційною зброєю. Зокрема в перші півгодини буде знищений чорноморський флот зі всіма базами тощо.

І ці погрози подіяли. Протягом всього жовтня риторика змінилася. В Росії весь час кажуть, і це повторює Путін, що ядерна війна неможлива бо в ній немає переможців. Тобто ці попередження замінили загрозу балачками про "брудну бомбу",

– заявив Піонтковський.

Але, за його словами, росіяни й тут наткнулися на не менш страшну відповідь.

"Сьогодні (під час промови) Путін навіть був змушений виправдовуватися за Шойгу, сказав, що це він йому наказав обдзвонювати міністрів. Адже міністр оборони Росії подзвонив до представників Індії та Китаю і нарвався на неприємну реакцію", – пояснив він.

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Піонтковський наголосив, що зіткнувшись з єдиною світовою політикою, росіяни відмовилися від плану використати ядерну тактичну зброю.

Фейк росіян про "брудну" ядерну бомбу