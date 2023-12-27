"Друга Україна": у ISW проаналізували зміну риторики Росії щодо Фінляндії

Росія час від часу погрожує країнам НАТО почати війну проти них і часто наступною жертвою оббираю Фінляндію, яка має з агресоркою спільний кордон. Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували риторику Росії щодо Фінляндії.

Відомий пов’язаний із Кремлем російський мілблогер стверджував, що Фінляндія стає "другою Україною". Він створював риторичні паралелі між російськими наративами про Україну та Фінляндію і припускав, що територіальні та ідеологічні цілі Росії не зупиняються на війні в Україні.

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Росія знайшла у Фінляндії неонацистів

Мілблогер заявив, що зараз США мають доступ до 35 військових баз у Фінляндії, Швеції та Данії, зокрема, до фінської бази, яка розташована за 137 кілометрів від кордону з Росією. США нещодавно підписали угоди про співпрацю в галузі оборони як з Фінляндією, так і зі Швецією, які надають американським військам доступ до своїх військових баз.

Мілблогер також стверджував, що Фінляндія стає "другою Україною" через нібито відомість фінських неонацистських організацій і ймовірне зростання фінських націоналістичних рухів, таких як Карельський національний батальйон,

– мовиться у зведенні.

Посилання мілблогера на концепції неонацизму та націоналізму перегукується з деякими основними наративами, які Кремль використовував для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну. Нещодавно Росія вжила заходів щодо військової позиції проти Фінляндії, а саме шляхом відновлення Ленінградського військового округу, який матиме зону дій в основному вздовж російсько – фінського кордону.

Аналітики ISW неодноразово оцінювали, що Росія прогне досягнути максималістських цілей в Україні. Дедалі агресивніша риторика Росії та її військова позиція щодо Фінляндії свідчить про те, що Росія зберігає експансивні цілі за межами поля бою в України. Це особливо актуально через нещодавній вступ Фінляндії до НАТО. У ISW не вважають, що Росія має поточний військовий потенціал або має намір загрожувати Фінляндії або будь-якому члену НАТО у військовому плані, але риторика викликає занепокоєння щодо довгострокових цілей Росії.

Росія розмістить на кордоні з Фінляндією нові гаубиці

Росія незабаром розмістить свої новітні гаубиці в Північному військовому окрузі, який межує з Фінляндією і Норвегією. Про це заявив глава державного оборонного конгломерату Ростех Сергій Чемезов.

Він зазначив, що випробування нових самохідних артилерійських установок Коаліція-СВ завершені, і їх серійне виробництво вже розпочато.

Чемезов повідомив, що гаубиці доставлять до Північного військового округу, аби забезпечити перевагу над західними зразками артилерії з точки зору дальності стрільби.

Путін висловився щодо Фінляндії