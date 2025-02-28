Для України є єдиний вихід: про що свідчить риторика Трампа на зустрічі із Зеленським

У Вашингтоні завершилася довгоочікувана зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Розмова президентів пройшла вкрай напружено, внаслідок чого український лідер достроково залишив Білий дім.

Під час спілкування президент США у притаманному собі стилі зробив низку гострих заяв у бік України. В етері 24 Каналу експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко оцінив висловлювання американського лідера та сказав, як Україні діяти далі.

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Що далі робити Україні

Українці мусять бути реалістами й розуміти, що це ті Сполучені Штати Америки, з якими Україні доведеться мати справу найближчі чотири роки. Єдиний вихід для нас – об'єднуватися з європейськими союзниками, тому що для Трампа немає ніякої принципової різниці між Росією та Україною у його так званому "мирному врегулюванні".

Для нього немає моральної системи координат, де країна-агресор, а де країна-жертва. Для нього всі абсолютно рівні, зокрема рівні українці разом з європейцями,

– наголосив Жовтенко.

Шанс нової об'єднаної Європи – об'єднувати зусилля та ресурси й протиставляти США силу.

Зверніть увагу! Дональд Трамп заявив, що підтримує обидві сторони у війні між Україною та Росією, мовляв, він посередині.

У чому полягає стратегія Трампа

З погляду стратегії, яку в зовнішній політиці обрала адміністрація Дональда Трампа, його заяви під час зустрічі з Зеленським були очікуваними. Як зазначив експерт з міжнародної безпеки, стратегія команди Трампа йде в розріз з усіма попередніми дипломатичними традиціями США та зовнішньополітичними пріоритетами, які американці для себе сформували ще починаючи з 1945 року.

Треба констатувати, що Сполучених Штатів Америки, яких знав весь світ і якими захоплювався з 1945 року, вже немає. Принаймні, на найближчих чотири роки,

– мовив Жовтенко.

Нова позиція американської адміністрації полягає в тому, що велич США тепер будуватиметься не на співпраці з союзниками, а просто на тому, що Штати будуть самі по собі "великі" й для цього їм треба повністю відмовитися від всіх своїх попередніх союзницьких зобов'язань.

Саме цим пояснюються всі коментарі Дональда Трампа й про НАТО, й про Європейський Союз,

– пояснив експерт з міжнародної безпеки.

За його словами, пропозиція від Білого дому для України щодо корисних копалин мала бути дзвіночком для усієї Європи. Тобто Трамп розглядає зовнішню політику виключно з погляду грошей та продовження своєї бізнес-діяльності.

На цьому фоні Сполученим Штатам буде дуже просто здаватися самими собі "великими", але в цілому це шлях у нікуди, адже так може тривати до того моменту, поки американці не зіткнуться з якоюсь іншою реальною силою в міжнародних відносинах. Наприклад, ядерною диктатурою – російською, північнокорейською, іранською. Тоді американці опиняться сам на сам зі своїм противником.

Очевидно, Трамп це розуміє, і саме цим пояснюється другий крок його нової зовнішньої політики, у межах якої він починає загравати з диктаторами. У такий спосіб Трамп намагається себе застрахувати від майбутніх загроз у цих нових реаліях,

– зазначив Жовтенко.

Другий момент виключно психологічний – для Трампа і Путін, й північнокорейський диктатор це фактично рольова модель поведінки. Трамп, як президент Сполучених Штатів, бачить свою велич й своєї країни якраз в тому, що він може на міжнародній арені робити будь-що без жодних наслідків.

До слова, Володимир Зеленський дасть інтерв'ю каналу Fox News після зустрічі з Трампом. Воно відбудеться 1 березня о 01:00 за київським часом у програмі "Спеціальний звіт" з Бретом Баєром.