У риториці Путіна є 2 нові мотиви, він готує виправдання, – Піонтковський

Успіхи України по звільненню власних територій стали свідченням того, що Росія буде переможена і буде змушена або повністю вивести війська з України, або вони будуть повністю знищені. Для російської влади головне завдання зараз – утримати владу в країні, що терпить поразку.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист із США Андрій Піонтковський. За його словами, те, що Владімір Путін та його оточення зараз займається вже не війною, а порятунком влади, життя та власності – є результатом останніх перемог української армії під Харковом та Херсоном.

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Нові мотиви Путіна

Під час останньої зустрічі Путіна із "правозахисниками", російський публіцист помітив цікавий факт: Путін почав шукати виправдання.

Російський диктатор прямо визнав, що війна буде тривалою, а також знайшов, як показати поточні результати війни в позитивному світлі – сказав про захоплення нових територій, назвав Азовське море "внутрішнім морем РФ" і порівняв це з бажанням Петра I, який хотів реалізувати цю ідею з Азовським морем для Російської імперії.

Вони не почали ненавидіти Україну, вони її ненавидять так само, як і раніше, але важливіше їм зараз, як утримати владу в країні, що зазнає поразки,

– сказав публіцист.

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Також Піонтковський зауважив, що зараз наростає конфлікт між Путіним та всім його оточенням і воно має можливість позбавитись його.

Позиція США

Публіцист схвально відгукнувся про зовнішньополітичну позицію США "ніяких перемовин про Україну без України" та відзначив слова генсека НАТО Єнса Столтенбрега про можливість України долучитись до НАТО після перемоги, мовляв, це будуть найкращі гарантії безпеки для України.

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