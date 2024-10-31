Останнє опитування показало, що рівень довіри українців до Служби безпеки зріс до рекордних показників – 73%, і це найбільший результат за період Незалежності.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький, коментуючи опитування групи "Рейтинг" на замовлення Євросоюзу. Експерт підкреслює, що люди довіряють структурам, чиї працівники щоденно ризикують життям на фронті.

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У лідерах довіри серед правоохоронних органів – Національна гвардія і СБУ, частина сил яких безпосередньо воюють на найгарячіших напрямках. Особливо цікаві цифри по СБУ. Рівень довіри тут рекордно зріс,

– акцентує Голобуцький.

"Давайте порівняємо цифри з тими, що були раніше. До того, як Малюк очолив СБУ, "Рейтинг" оцінював рівень довіри до Служби на рівні 23%. У СБУ Малюка рейтинг довіри щороку зростав і зараз на рівні рекордних 73%. Жодна інша структура в державі не продемонструвала зростання довіри у більш ніж три рази. СБУ довіряє молодь. У групі до 40 років показник довіри більше 80%, у групі до 30 років – 83%. Це при тому, що зазвичай у соцопитуваннях молоді люди налаштовані більш скептично ніж старше покоління", – пише політолог.

Експерт вважає, що таке зростання – наслідки результативних спецоперацій команди Малюка.

Постійна "бавовна" для окупантів, підриви НПЗ та складів у Росії, ефективна робота морських дронів СБУ, бойова робота у найгарячіших точках війни, зачистка держави від зрадників, "агентів впливу" Росії та "агентів у рясах" – це ключові фактори, які впливають на рекордні показники довіри,

– резюмує Голобуцький.

Коротко про опитування групи "Рейтинг"

Група "Рейтинг" провела опитування громадської думки на замовлення Євросоюзу. Згідно з результатами, рівень довіри до СБУ сягнув позначки 73% і став найбільшим за весь період незалежності. Водночас Державній прикордонній службі довіряють 54% респондентів, Національній поліції та МВС – по 48%. ДБР отримало рівень довіри 45%, Національне антикорупційне бюро, Генеральна прокуратура та Державна митна служба – близько третини опитаних висловлюють довіру до них. А найнижчі показники довіри група "Рейтинг" зафіксувала до судової влади: лише 25% українців висловили довіру, тоді як 72% – недовіру.