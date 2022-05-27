Рівень патріотизму місцевих на Одещині не відповідає очікуванням диверсантів, – ОК "Південь"

Сподівання російських окупантів розбилися об патріотизм жителів Одещини. Вони активізувалися та хочуть перейменувати вулиці на честь видатних українців.

Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь". Загалом ситуація на Одещині – стабільна.

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Жителі Одещини хочуть повернути вулицям українські назви

В ОК "Південь" зауважили, що контрдиверсійні заходи на Одещині мають в результатах не лише кількісні, а і якісні показники.

Рівень патріотизму й свідомості серед населення регіону не відповідає очікуванням диверсантів. Громади активізували роботу з обговорення питань перейменування вулиць, провулків, площ, скверів та інших об'єктів,

– розповіли захисники.

Місцеві жителі мають намір повернути вулицям історичні назви, які мають прив'язку до конкретних територій, чи присвоїти їм назви на честь видатних українських діячів минувшини та сучасних героїв.

Водночас корабельні угруповання окупантів в Чорному морі продовжують тримати під загрозою ракетних ударів як Південь України, так і інші регіони. Загарбники також можуть застосовувати й ракетні комплекси із Криму та стратегічної авіації.

Тому в ОК "Південь" закликали українців дотримуватися норм та правил безпеки й не нехтувати попередженням про повітряну тривогу. Окрім цього, варто ретельно перевіряти інформацію, щоб не ставати жертвами фейкових вкидів росіян, та не поширювати інформацію, яка може зорієнтувати ворога в його діях.

Дивіться звернення представника ОК "Південь":

Коротко про втрати росіян в Україні

Від початку війни українські захисники вже ліквідували 29 600 російських загарбників. Водночас упродовж доби 25 травня наші військові знищили 150 окупантів. Окрім цього, Росія продовжує стрімко втрачати техніку.

Бійці ЗСУ вже кілька разів розбивали окупантів у Білогорівці, що на Луганщині. Там загарбники будували переправу через Сіверський Донець. Робота в них проходила не надто успішно і чомусь росіяни зводили переправу в одному і тому ж місці. Щоразу захисники їх там розбивали. За інформацією ЗМІ, лише у Білогорівці знищили вже 400 загарбників.

Водночас на Півдні, деякі території якого наразі перебувають в тимчасовій окупації, неабияк активізувався партизанський рух. Окрім цього, 25 травня українським військовим вдалося ліквідувати там приблизно 20 ворожих солдатів. Кількість поранених наразі невідома.

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