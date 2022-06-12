Рівень Сіверського Дінця впав, можуть бути нові спроби переправ окупантів, – Гайдай

Російські окупанти кілька разів безрезультатно намагалися перетнути річку Сіверський Донець. Проте наразі рівень води впав, тож загарбники, ймовірно, знову спробують її форсувати.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє 24 канал. За його словами, в області наразі є кілька важких напрямків – Попасна, Сєвєродонецьк і район Сіверського Дінця.

До теми У вуличних боях ЗСУ перемагають, та артилерія руйнує будинки в Сєвєродонецьку, – Гайдай

Росіяни можуть вчергове спробувати переправитися через Сіверський Донець

Гайдай розповів, що на Луганщині вже другий тиждень триває спекотна погода.

Сонце, немає дощів, тож рівень річки (Сіверського Дінця – 24 канал) впав достатньо серйозно. Ми вже навіть бачимо ту техніку російську, яка затонула при намаганні переправитися в Білогорівці. Тобто вже на метри 3 або навіть вже трохи більше опустилася ріка,

– зазначив голова ОВА.

Тому, за його словами, окупанти, можливо, знову спробують переправитися через Сіверський Донець, щоб зробити в районі Білогорівки новий плацдарм.

"Не зупиняються спроби прорвати лінію оборони наших захисників в Попасній. В Тошківці – дуже потужні бої. Ми всі бачили, що вони там минулої ночі застосували "Солнцепек" – доволі таки страшна зброя, яка випалює просто все", – додав Гайдай.

Він зауважив, що у Сєвєродонецьку також йдуть постійні бої. Російські окупанти досить потужно обстрілюють територію заводу "Азот".

"Годинами просто, важким калібром, знищуючи там все. І там навіть мастило витекло з радіаторів. Десятки тонн. Дуже потужна пожежа була", – розповів очільник ОВА.

Він підсумував, що ситуація в області – дуже важка, але контрольована. Такі ж слова про ситуацію в регіоні говорять й наші захисники.

Коротко про ситуацію на Луганщині

У Генеральному штабі Збройних Сил України 11 червня розповіли, що росіяни мають певні успіхи на Слов'янському та Сєвєродонецькому напрямках. Окупанти гатили по цивільній інфраструктурі у районах населених пунктів Лисичанськ, Метьолкіне, Устинівка, Сєвєродонецьк та Тошківка.

Водночас українські захисники успішно протистоять штурму загарбників у Сєвєродонецьку. Гайдай зазначив, що вороги поки не заблокували промзону міста, попри те, що нещадно обстрілюють завод "Азот".

Також наші захисники й захисниці успішно відбили ворожий штурм у районах населених пунктів Бражківка, Долина та Вірнопілля. Окупанти були змушені відійти.

Окрім цього, бійці ЗСУ відбили штурм у напрямку Слов'янська і зупинили наступ росіян біля Попасної.

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У Білогорівці росіяни кілька разів будували понтонні переправи, щоб перетнути Сіверський Донець для наступу. Окупанти постійно робили їх в одному й тому ж місці, тож українські захисники розбивали ворогів кожного разу. Через це Білогорівку вже почали називати другою Чорнобаївкою. За даними американського Інституту вивчення війни, там загинули приблизно 400 російських окупантів.