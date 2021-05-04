Рівень води в Білогірському водосховищі Криму почав знижуватися

У Білогірському водосховищі, що в тимчасово опокуваному Криму, почав знижуватися рівень води. Напередодні російська окупаційна влада відновила з нього спуск води на потреби південно-східної території півострову.

Що сталося з водосховищем

На початку травня рівень води опустився значно нижче смуги прибою. Це сталося за 2 тижні – з початку спуску води з водосховища.

До теми У Раді пропонують законодавчо закріпити заборону подачі води до Криму

За словами активіста громадського руху "Вільний Крим" із Білогірського району Решада Меметова, води з водосховища окупанти спускають більше, ніж туди надходить.

Відповідно рівень води в ньому став помітно падати. І це тільки початок. Влітку цей процес відбуватиметься набагато швидше, а це означає, запаси корисного об'єму води можуть вичерпатися ще швидше ніж торік,

– заявив Меметов.

На річці Біюк-Карасу, нижче греблі Білогірського водосховища, окупаційна влада демонтувала земляну дамбу, яку спорудила у 2020 році.

Загальний об'єм води в кримських водоймищах зараз значно менший ніж в аналогічний період минулого року.

"До початку травня загальний сумарний об'єм води у водосховищах, розташованих в руслах річок, склав 85,801 мільйон кубометрів, що на 24,411 мільйона більше ніж місяць тому, але на 8,979 мільйона менше ніж станом на 1 травня 2020 року", – повідомили в кримському Гідрометцентрі.

До окупації Криму, Україна забезпечувала півострів прісною водою на 88%. Однак з 2014 року, згідно з міжнародним правом, відповідальною за проблему води у Криму є держава-окупант, тобто Росія.

Рекомендуємо В окупованій Ялті на період туристичного сезону скасовують графіки подачі води