16 лютого, 14:33
Росіяни захопили населений пункт на Донеччині та просунулися ще біля трьох, – DeepState

Тетяна Бабич
Основні тези
  • З'явилася оновлена карта від DeepState.
  • Вона зафіксувала успіхи окупантів в Донецькій області.

Армія країни-агресорки продовжує тиск по всій лінії фронту. Складною залишається ситуація в Донецькій області. Саме там ворожі війська мали успіхи останніми днями.

Зокрема, противник окупував один з населених пунктів у регіоні. Про це свідчить оновлена мапа аналітичного проєкту DeepState.

Де просунулися росіяни?

Ворожі війська змогли окупувати село Рівне в Донецькій області. Противник просунувся ще у трьох населених пунктах. Йдеться про Покровськ, Мирноград та Родинське.

Які зміни на фронті: дивіться карту DeepState

Зазначимо також, що не так давно повідомлялося про просування окупантів поблизу Часового Яру на Донеччині. Водночас у ЗСУ спростували повідомлення про нібито захоплення села Бондарне в Донецькій області.

Які успішні операції проводили Сили оборони останнім часом?

  • У ніч на 16 лютого в районі Калинівки на ТОТ Запорізької області уражено скупчення живої сили окупантів. А 15 лютого біля Новопавлівки в Донецькій області під прицілом був вузол зв'язку противника. 

  • Російські війська зазнали поразок на кількох ділянках фронту, зокрема поблизу Гуляйполя. Сприяв цьому зрив зв'язку через проблеми зі Starlink та Telegram. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан у коментарі 24 Каналу наголосив, що ворог припустився серйозних помилок у комунікаціях, і Силам оборони важливо максимально використати цю вразливість для закріплення успіхів та виконання пріоритетних завдань найближчим часом. 

  • Окрім того, українські війська відбили село Вербове в Синельниківському районі Дніпропетровської області, повернувши його під свій контроль. 

  • Зауважимо також, що українські бійці продовжують рухатися до досягнення стратегічної мети з ліквідації російських солдатів. Так, упродовж доби військові Сил оборони завдали агресору втрат приблизно у 1180 бійців.