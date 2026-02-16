Росіяни захопили населений пункт на Донеччині та просунулися ще біля трьох, – DeepState

Армія країни-агресорки продовжує тиск по всій лінії фронту. Складною залишається ситуація в Донецькій області. Саме там ворожі війська мали успіхи останніми днями.

Зокрема, противник окупував один з населених пунктів у регіоні. Про це свідчить оновлена мапа аналітичного проєкту DeepState.

Читайте також Літній план Кремля зірвано: ЗСУ вибили ворога з понад десятка селищ на 6 напрямках, – ISW

Де просунулися росіяни?

Ворожі війська змогли окупувати село Рівне в Донецькій області. Противник просунувся ще у трьох населених пунктах. Йдеться про Покровськ, Мирноград та Родинське.

Які зміни на фронті: дивіться карту DeepState

Зазначимо також, що не так давно повідомлялося про просування окупантів поблизу Часового Яру на Донеччині. Водночас у ЗСУ спростували повідомлення про нібито захоплення села Бондарне в Донецькій області.

Які успішні операції проводили Сили оборони останнім часом?