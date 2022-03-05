Рівне, Вінниця, Дніпро теж просять закрити небо

Україна просить НАТО й США закрити небо, щоб Росія не могла бомбардувати цивільне населення. До Альянсу й США звернулися у Рівному, Вінниці та Дніпрі.

Від вас ми вимагаємо лише єдиного: закрити повітряний простір над Україною

Рівненська міська рада одноголосно схвалила звернення до президентів США та країн НАТО з проханням закрити небо над Україною.

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Також у Рівному схвалили звернення до міст-партнерів та Конгресу регіональних і місцевих влад Ради Європи, щодо ядерної загрози через обстріли росіянами Запорізької АЕС.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко також повідомив про відповідне звернення. Він опублікував документи, які адресовані лідерам США, Франції, Німеччини, Великої Британії, генсеку НАТО.

Ідентичне звернення ухвалили у Вінницькій міськраді. Про це написав голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у телеграмі.

Від вас ми вимагаємо лише єдиного: закрити повітряний простір над Україною! Щоб ворог не міг більше накривати наші міста і села з неба, а рідна земля нам допоможе вигнати окупантів назад, у їхнє лігво,

– йдеться у зверненні Вінницької міськради.

Раніше до США та членів НАТО щодо закриття неба звернулися:

Міський голова Одеси Геннадій Труханов закликав інші міста погоджувати звернення щодо закриття неба над Україною.

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