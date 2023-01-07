На Рівненщині на Святвечір чадним газом отруїлася ціла родина

Ще одна трагедія на Святвечір сталася на Рівненщині. Там чадним газом отруїлася ціла родина. На щастя, їх встигли вчасно госпіталізувати.

Як розповіли рятувальники ДСНС, 6 січня до лікарні з діагнозом "отруєння чадним газом" госпіталізовані жителі села Опарипси Дубенського району.

Важливо Як вберегтися від отруєння чадним газом: корисні поради

Госпіталізували одразу всю родину:

жінку 1984 року народження,

чоловіка 1985 року народження,

двоє дітей – хлопчики 2008 та 2016 року народження.

Стан постраждалих лікарі оцінюють як задовільний. Додамо, що на Святвечір сталася ще одна трагедія, однак цього разу на Одещині. У селі Білине внаслідок пожежі у приватному будинку загинули мати та троє маленьких дітей.

В Україні почастішали випадки отруєння чадним газом

У неділю, 25 грудня, у місті Дубно ціла сім'я отруїлась чадним газом. Батьків та 5-річну дитину доставили до лікарні.

На Закарпатті 13 грудня знайшли подружжя без ознак життя. Згодом з’ясувалося, що вони отруїлися чадним газом.

На Одещині 7 грудня чадним газом отруїлися п'ятеро дітей. Попередня причина отруєння – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації опалювальної печі (тріщини).

Зауважимо, що через численні масовані обстріли росіян українці змушені обігрівати свої домівки різними методами. Інколи це завершується трагедією.

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