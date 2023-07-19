"Не помітив": на Рівненщині батько на смерть збив свого 1-річного сина
Джерело:Поліція Рівненщини
На Рівненщині горе-батько на смерть збив свого однорічного сина. Водночас чоловік не перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Трагічний випадок стався 18 липня у селі Залав'я на Сарненщині. Відомо, що малюк помер у лікарні.
Зверніть увагу Вбив сина через необережність: на Чернігівщині батько отримав умовний термін
На Рівненщині батько на смерть збив свого сина
Так, 28-річний чоловік виїжджав із гаража на авто заднім ходом і не помітив свого однорічного сина. Хлопчик отримав серйозні травми і, на жаль, помер у лікарні.
Після медичного огляду стало відомо, що горе-батько не перебував у стані алкогольного сп'яніння. За словами чоловіка, коли він виходив, то син був біля будинку – за 20 метрів від гаража. Тому не очікував, що хлопчик туди підійде.
Наразі триває досудове розслідування.
Місце, де сталася трагедія / фото поліції
Інші подібні трагічні випадки
- Нагадаємо, що раніше на Чернігівщині батько вбив свого 7-річного сина. Чоловік отримав умовний термін. Підсудного визнали винним у вбивстві з необережності.
- Також на Чернігівщині рідний батько жорстоко вбив свою 1-річну доньку. Також він здійснив замах на вбивство 2-річного сина. Попри це, чоловік заперечував свою вину. Однак він все ж таки отримав покарання.
- У Чернігові засудили чоловіка, який вбив 11-місячного сина на очах у 2-річної дитини. Він був у нетверезому стані.
- До речі, нещодавно у Харкові затримали 20-річного хлопця. Він вбив трьох родичів, вкрав авто та спричинив смертельну ДТП. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони вже відкрили кримінальне провадження.