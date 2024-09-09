Трагедія на Рівненщині: у житловому будинку вибухнула граната
Джерело:Нацполіція Рівненської області
У Рівненській області від вибуху боєприпаса загинула людина. Поліція наразі встановлює обставини смертельного інциденту.
Трагічний випадок стався надвечір 8 вересня у селі Синів. Місцеві мешканці викликали медиків після того, як почули у сусідньому будинку гучний вибух. Згодом на місце події прибули й поліцейські.
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Вбивство або необережність
Правоохоронці з'ясували, що в одній із кімнат житлового будинку здетонував боєприпас. 69-річний господар оселі від отриманих травм загинув на місці. Відомо, що чоловік проживав сам.
Фахівці вибухотехнічної служби ГУНП з місця події вилучили уламки, характерні для вибуху гранати типу "РГО".
Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактом умисного вбивства та незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами.
Обставини події встановлюють. Зокрема і те, де саме чоловік узяв боєприпас та внаслідок чого він здетонував.
У селі на Рівненщині вибухнув снаряд / Фото Нацполіція
Крім того, правоохоронці вкотре нагадують громадянам правила поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів:
- до них не можна підходити;
- слід обмежити доступ до знахідки інших осіб та викликати поліцейських і рятувальників.
До слова, у Києві підірвали навчальну гранату ввечері, 14 серпня. Це сталося у барі в центрі міста, на вулиці Рейтарській.