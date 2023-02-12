Йшов вздовж колій: на Рівненщині під вантажним потягом загинув чоловік
Джерело:ГУ НП у Рівненській області
10 лютого на Рівненщині стався трагічний випадок. На жаль, під вантажним потягом загинув чоловік.
Трагедія сталася ввечері у селі Івачків. На місце оперативно прибули медики та правоохоронці.
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На Рівненщині під потягом загинув чоловік
Як стало відомо, 52-річний та 49-річний чоловіки вирішили поїхати у Рівне, однак потяги в цей час вже не їздили. Через це вони пішли вдовж колій у напрямку міста.
За словами чоловіка, який не постраждав, в один момент він почув, що наближається потяг. Однак його товариш не встиг зреагувати. У підсумку від отриманих травм він загинув на місці.
Тепер правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею про порушення правил безпеки на залізничному транспорті. Усі обставини встановлюють.
Місце, де сталася трагедія / фото поліції
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