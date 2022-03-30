На Рівненщині досі гасять нафтобазу, яку росіяни обстріляли у понеділок: фото боротьби з вогнем

30 березня 2022 , 09:31
Читать новость на русском

Джерело:

Віталій Коваль

Російські окупанти 28 березня обстріляли нафтобазу у Рівненській області. Станом на ранок 30 березня вогонь локалізували, він не поширюється.

Про це повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Він зазначив, що вогнеборці завершують гасити один з осередків пожежі.

До теми Російські війська завдали ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині

"Ворог знищив нафтобазу. Але йому не знищити дух та незламність українців. Перемога буде за нами. Слава Україні!", – написав Коваль.


Нафтобаза на Рівненщині / Фото телеграм-каналу Віталія Коваля


Наслідки ракетного удару по Рівненщині / Фото телеграм-каналу Віталія Коваля


Росіяни обстріляли нафтобазу ще 28 березня / Фото телеграм-каналу Віталія Коваля


Нафтобаза зруйнована вщент / Фото телеграм-каналу Віталія Коваля

Що відомо про обстріл нафтобази на Рівненщині

  • Окупанти 28 березня завдали удару по нафтобазі у Рівненській області. Там виникла масштабна пожежа. На місце обстрілу приїхали працівники ДСНС та хімічної лабораторії. 
  • Голова Рівненської ОВА Коваль розповів, що жертв та постраждалих немає. Також не було критичного розливу нафти, а хімічний та радіаційний фон в нормі.
  • Станом на 29 березня на місці працювали 67 вогнеборців.
  • Раніше, 27 березня, росіяни також атакували нафтобазу в Дубні на Рівненщині. Рашисти повністю зруйнували об'єкт.
Автор: Марія Масюк