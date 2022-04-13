На Рівненщині дозволили продавати алкоголь, але встановили часові рамки

Сьогодні, 13 квітня, на Рівненщині дозволили продавати алкоголь. Таке рішення ухвалила Рада оборони області, посилаючись на економічну доцільність.

Про це повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. За його словами, ухвалюючи таке рішення, вони також зважали на досвід інших регіонів.

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Рішення допоможе економіці

"Відсьогодні з 11 до 16 години на Рівненщині дозволили продавати алкоголь", – заявив Коваль.

Водночас він зазначив, що таке рішення допоможе економіці області. Очільник підкреслив, що за 2021 рік з акцизного податку від продажу алкоголю на Рівненщині надійшло:

понад 19 мільйонів гривень до державного бюджету;

більше ніж 88 мільйонів гривень до місцевих бюджетів.

Втрати через заборону

Коваль повідомив, що за теперішніми розрахунками, втрати з бюджетів територіальних громад через заборону продажу алкоголю, окрім пива, становитимуть 48 мільйонів гривень.

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"Нагадаю, Рівненщина сьогодні виконує тилову роль. Нам важливо наповнювати бюджет всіма законними способами. Економіка повинна працювати на Збройні Сили України", – зауважив очільник області.

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