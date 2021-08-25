На Рівненщині мікроавтобус наїхав на відбійник: 2 пасажирів загинули на місці – відео 18+

У Дубенському районі, що на Рівненщині, сталася смертельна ДТП. Автомобіль Renault Trafiс наїхав на відбійник. Внаслідок аварії 2 пасажирів загинули.

Трагедія сталася 25 серпня близько 08:45 на автодорозі Київ – Чоп, поблизу села Птича. Чоловіки в мікроавтобусі, родом із Прикарпаття, їхали у Рівне на роботу.

Читайте також Трагічна аварія під Полтавою: двоє людей загинули, дитина травмована

Що ще з'ясувала поліція

За кермом мікроавтобуса перебував 35-річний житель Івано-Франківської області. На заокругленій ділянці дороги він не впорався із керуванням та допустив наїзд на відбійник. 35-ти та 36-річні жителі Івано-Франківська загинули на місці події. Ще один пасажир, якому 36 років, перебуває у реанімації – у нього переломи ніг та ключиці. Троє інших учасників ДТП зазнали незначних травм.

Моторошна аварія на Рівненщині: дивіться відео (обережно, кадри 18+)

Водій не був п'яним

Поліція вже розпочала досудове розслідування за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса на момент скоєння ДТП був тверезим. Аби остаточно підтвердити це, у нього відібрали зразки крові. Його транспортний засіб вилучили правоохоронці. Наразі поліція продовжує з'ясовувати усі обставини трагедії.

Масштабні ДТП та нещасні випадки на Рівненщині