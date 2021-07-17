На Рівненщині перекинувся автобус з людьми: є постраждалі

Біля Радивилова, що на Рівненщині, в ніч проти 17 липня перекинувся автобус, який їхав за маршрутом Київ – Вроцлав. У ДСНС кажуть, що 16 людей доправили в лікарню.

Аварія трапилась між селом Крупець та містом Радивилів Дубенського району. Рятувальників викликали орієнтовно о 3:45.

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На Рівненщині перекинувся автобус

Рятувальників викликали через те, що автобус перекинувся у кювет. На той момент у ньому було 40 людей. Всі – громадяни України.

На Дубенщині рятувальники допомагали ліквідувати наслідки ДТП за участю автобуса рейсового сполучення Київ – Вроцлав,

– розповіли в ДСНС.

Зокрема рятувальникам довелось вивести з автобуса 10 пасажирів, а також за допомогою спецінструмента деблокувати 1 людину, що була затиснута між сидіннями.

У лікарні перебуває 16 пасажирів

"Наразі в лікарні перебуває 16 людей, їх стан оцінюють медики", – розповіли рятувальники.

15 людей перебувають у Радивилівській лікарні, а 1 людина – в Бродівській.

Щоб ліквідувати наслідки аварії рятувальники залучили 5 одиниць спецтехніки та 20 рятувальників з Дубно та Радивилова. Наразі поліція встановлює обставини аварії.

Люди отримали поранення різного ступеня

У коментарі "Суспільному" старша лікарка зміни швидкої Любов Волинець повідомила, що на місце аварії приїхали чотири бригади медиків швидкої із Рівненщини та 2 – зі Львівщини.

Медики оглянули орієнтовно 20 людей, з них 12 знадобилась допомога. Вона додала, що в людей травми різного ступеня. Переважно забої, переломи, травми обличчя, рук і ніг.

Окрім того, у 10-річного хлопчика – рвані рани підборіддя.

На Рівненщині перекинувся автобус з людьми / Фото ДСНС у Рівненській області

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