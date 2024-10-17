На Рівненщині прогриміли гучні вибухи

Російські загарбники вночі 17 жовтня запустили ударні БпЛА по Україні. Під атакою перебуває частина областей, подекуди чутно вибухи.

Зокрема. гучно було, на жаль, на території Рівненської області. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.

Дивіться також Ворог продовжує атакувати "Шахедами": вибухи пролунали на Полтавщині та Чернігівщині

Вибух у Рівному пролунав вночі

Ще о 00:50 у Рівному та області оголосили повітряну тривогу через рух російських ударних безпілотників. Повітряні сили повідомляли про рух дронів-камікадзе, які залітали на область з території Житомирщини. Об 01:30 там почули вибухи.

Рівненщина – чутно сильні вибухи,

– написали пабліки.

Наразі жодних коментарів стосовно вибухів, які чули в області, місцева влада не оприлюднювала. Вочевидь деталі ймовірних наслідків та подробиці ворожої атаки по регіону буде опубліковано пізніше.

Зверніть увагу! Оперативно про російські атаки, тривоги та вибухи читайте у нашому телеграм-каналі.

Зокрема, незадовго до цього вибухи чули в Одеській та Дніпропетровській областях. Там також росіяни атакували дронами. За попередньою інформацією, у двох вищезгаданих регіонах працювали сили протиповітряної оборони.