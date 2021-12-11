На Рівненщині з вантажівки скотилися колоди та влучили у маршрутку та автобус

У Рівненській області 10 грудня трапилася ДТП. З автомобіля "ЗІЛ", який перевозив деревину, випали на дорогу колоди.

У салоні маршрутки перебувало 20 пасажирів

Інцидент трапився у селі Городище. Повідомлення до правоохоронців надійшло близько 17:00.

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За кермом вантажівки був 31-річний житель села Яблунне. Він погано закріпив деревину через що вона й випала. Спершу одна колода пробила бокове скло автобуса "Богдан" сполученням "Березне – Богуші", який їхав на зустріч.



Колода влучила в автобус

Інша незакріплена деревина пошкодила лобове скло маршрутки, в салоні якої перебувало 20 пасажирів.



Водій погано закріпив деревину

Що відомо про постраждалих

Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав 32-річний житель Березного. Попередньо у нього діагностували перелом передпліччя.

Водночас водія вантажівки забрали в лікарню, аби взяти аналізи. Відомо, що "ЗІЛ" належить приватному підприємцю.

У поліції вже відкрили кримінальну справу, попередня кваліфікація – порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП, а транспортні засоби вилучили.



"ЗІЛ" належить приватному підприємцю

Потрійна ДТП на Харківщині

У місті Лозова п'яний 32-річний водій КІА на великій швидкості врізався в автомобіль "Лада". Згодом його відкинуло у сторону магазину, а дорогою автівка пошкодила ще припаркований "ВАЗ".

На щастя, постраждалих внаслідок ДТП немає. Проти водія склали адміністративні протоколи за 2 статтями.