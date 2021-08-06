На Рівненщині від лісовоза на ходу відлетіла деталь і переламала плече пішоходу
6 серпня 2021 , 12:16Читать новость на русском
Джерело:ТСН
У селі Балашівка, що на Рівненщині, від вантажівки під час руху відлетіла деталь. Вона потрапила в 44-річного пішохода та травмувала його.
Вантажівка перевозила деревину. Однак з'ясувалося, що лісовоз не пройшов необхідний техогляд.
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На Рівненщині лісовоз травмував пішохода
Інцидент трапився у селі Балашівка. Там у вантажівки на ходу відлетіла деталь із колеса. У результаті вона травмувала 44-річного пішохода.
Чоловіка госпіталізували з відкритим переломом плеча. Лікарі кажуть, що йому пощастило, бо вижив. Часто у таких випадках потерпілих не вдається врятувати.
Попередні схожі інциденти на дорозі
- У червні 2021 року на Рівненщині, у Березному деталь від лісовоза влетіла у пішохода. Тоді все закінчилося трагічно: чоловікові відірвало руку. Медики не змогли його врятувати.
- А у 2020 році у селі Новорічиця, що також на території Рівненської області, деталь від колеса вбила 11-річну дівчинку, яка стояла поблизу магазину. Під час руху вантажівки, яка перевозила деревину, відпало бортове кільце диску колеса.
У Балашівці у лісовоза на ходу відлетіла деталь: дивіться карту