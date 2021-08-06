На Рівненщині від лісовоза на ходу відлетіла деталь і переламала плече пішоходу

6 серпня 2021 , 12:16
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Джерело:

ТСН

У селі Балашівка, що на Рівненщині, від вантажівки під час руху відлетіла деталь. Вона потрапила в 44-річного пішохода та травмувала його.

Вантажівка перевозила деревину. Однак з'ясувалося, що лісовоз не пройшов необхідний техогляд.

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На Рівненщині лісовоз травмував пішохода

Інцидент трапився у селі Балашівка. Там у вантажівки на ходу відлетіла деталь із колеса. У результаті вона травмувала 44-річного пішохода.

Чоловіка госпіталізували з відкритим переломом плеча. Лікарі кажуть, що йому пощастило, бо вижив. Часто у таких випадках потерпілих не вдається врятувати.

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У Балашівці у лісовоза на ходу відлетіла деталь: дивіться карту

 

Автор: Наталія Пристанська