На Рівненщині від лісовоза на ходу відлетіла деталь і переламала плече пішоходу

У селі Балашівка, що на Рівненщині, від вантажівки під час руху відлетіла деталь. Вона потрапила в 44-річного пішохода та травмувала його.

Вантажівка перевозила деревину. Однак з'ясувалося, що лісовоз не пройшов необхідний техогляд.

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На Рівненщині лісовоз травмував пішохода

Інцидент трапився у селі Балашівка. Там у вантажівки на ходу відлетіла деталь із колеса. У результаті вона травмувала 44-річного пішохода.

Чоловіка госпіталізували з відкритим переломом плеча. Лікарі кажуть, що йому пощастило, бо вижив. Часто у таких випадках потерпілих не вдається врятувати.

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У червні 2021 року на Рівненщині, у Березному деталь від лісовоза влетіла у пішохода. Тоді все закінчилося трагічно: чоловікові відірвало руку. Медики не змогли його врятувати.

А у 2020 році у селі Новорічиця, що також на території Рівненської області, деталь від колеса вбила 11-річну дівчинку, яка стояла поблизу магазину. Під час руху вантажівки, яка перевозила деревину, відпало бортове кільце диску колеса.

У Балашівці у лісовоза на ходу відлетіла деталь: дивіться карту