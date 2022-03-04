На Рівненщині, Тернопільщині та Волині оголосили повітряну тривогу
4 березня 2022 , 08:51Читать новость на русском
Повітряну тривогу оголосили на Волині, Тернопільщині та Рівненщині. Місцеві жителі мають негайно піти в укриття.
Про сирени в областях сповістили місцеві ОВА, повідомляє 24 канал. Повітряну тривогу оголосили близько 08:45 4 березня.
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УВАГА!
ПОВІТРЯНА ТРИВОГА – УСІМ В УКРИТТЯ.
Увага! Повітряна тривога. Рівненська область. (08:45 / 04.03),
– мовиться в повідомленнях.
Одразу після сигналу тривоги місцеві повинні вимнкути газ та світло. Тоді, зберігаючи спокій, швидко піти в найближче укриття. Ховатися слід до наступного сигналу.
Станом на 09:10 – відбій у всіх областях.