На Рівненщині втонув 12-річний хлопчик: його друга врятував рибалка

На Рівненщині на водоймі загинув 12-річний хлопчик. Його друга встиг врятувати рибалка.

Трагедія сталася у селі Бабка Вараської міської територіальної громади. Дитина потонула у річці Стир.

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На Рівненщині втонув 12-річний хлопчик

Як стало відомо, 2 липня у річці Стир потонула дитина. На місце події прибули рятувальники і розпочали пошуки. О 20:40 водолази підняли тіло 12-річного хлопчика на берег.

Згодом з'ясувалося, що під час купання на річці двоє підлітків почали тонути. Одного з них врятував рибалка, оскільки він був неподалік та почув крики про допомогу. Інший хлопчик зник під водою.

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Рятувальники попередили, що відпочинок на воді може бути вкрай небезпечним. Тож дотримуйтеся правил поведінки біля водойм. Це не місце, де діти можуть самостійно перебувати без нагляду дорослих.